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Οι ελληνικές τράπεζες στην Κύπρο ανακατεύουν την τράπουλα των επιτοκίων και τα τελευταία στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα (μήνας αναφοράς Αύγουστος) αποκαλύπτουν μια επιθετική στρατηγική από τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές των ελλαδικών ομίλων (Alpha Bank, Εθνική, Eurobank), οι οποίες βρίσκουν πλέον απέναντί τους και τις νέες εγχώριες δυνάμεις όπως η Ancoria Bank.

Οι ελλαδικές τράπεζες, εκμεταλλευόμενες την ευέλικτη δομή τους, έχουν εξαπολύσει διμέτωπη επίθεση και λειτουργούν ως εναλλακτικοί πυλώνες στην αγορά με ανταγωνιστικά πακέτα. Προσφέρουν τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς για να προσελκύσουν τους Κύπριους καταθέτες, ενώ ταυτόχρονα «χτυπούν» τις συστημικές εγχώριες τράπεζες προσφέροντας φθηνότερο επιχειρηματικό και στεγαστικό χρήμα.

Ενώ οι μεγάλοι εγχώριοι παίκτες της Κύπρου επαναπαύονται στην πλεονάζουσα ρευστότητά τους, οι ελλαδικές τράπεζες έχουν ανοίξει την κάνουλα των αποδόσεων, προσφέροντας μεγαλύτερες αποδόσεις για τις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που προχωρούν σε ενεργή έρευνα αγοράς εξασφαλίζουν σημαντικό οικονομικό όφελος, επιλέγοντας τράπεζες με βάση το εξειδικευμένο τους πλεονέκτημα. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η πίεση για τη μείωση του spread μεταξύ δανείων και καταθέσεων αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη σταθερότητα της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Κεντρική Τράπεζα για τον Αύγουστο, η Εθνική Τράπεζα ηγείται της αγοράς, προσφέροντας επιτόκιο 1,69% για προθεσμιακές καταθέσεις έως 1 έτος στην κατηγορία των νοικοκυριών. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Alpha Bank Cyprus με επιτόκιο 1,65%. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ancoria Bank κινείται δυναμικά πάνω από τον κυπριακό μέσο όρο (1,35%) προσφέροντας 1,36% και η Eurobank Ltd λίγο μεγαλύτερο στο 1,39%. Το μέσο επιτόκιο από την Τράπεζα Κύπρου περιορίζεται στο 1,15% και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στο 0,83%.

Στις εταιρικές καταθέσεις η Ancoria Bank κάνει τη μεγάλη έκπληξη και παίρνει τα ηνία ολόκληρης της αγοράς, προσφέροντας το εντυπωσιακό επιτόκιο 2,20% και ακολουθεί η Alpha Bank με μέσο επιτόκιο αγοράς 1,67% ενώ η Eurobank Ltd και η Τράπεζα Κύπρου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με μέσο επιτόκιο 1,54%.

Η πραγματική μάχη όμως δίνεται στο κόστος δανεισμού. Εκεί που οι εγχώριες τράπεζες χρεώνουν ακριβά την κυριαρχία τους, οι ελλαδικές τράπεζες λειτουργούν ως εναλλακτικοί πυλώνες με άκρως ανταγωνιστικά πακέτα.

Στα μεγάλα εταιρικά δάνεια (άνω του €1 εκατ.), η Alpha Bank Cyprus κάνει την απόλυτη ανατροπή. Προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς στο 3,95%, η μόνη τράπεζα στην Κύπρο που σπάει το φράγμα του 4%. Η Τράπεζα Κύπρου, χρεώνει επιτόκιο 5,15%, το μέσο επιτόκιο, στην Eurobank Ltd είναι 4,60% και στην Εθνική Τράπεζα 4,29%. Για τα επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ. η Εθνική Τράπεζα καταγράφει μέσο επιτόκιο αγοράς 3,68%, η Alpha Bank Cyprus 4,16%, η Eurobank Ltd 4,19% και η Τράπεζα Κύπρου 4,69%.

Στα στεγαστικά δάνεια, η Alpha Bank Cyprus παίρνει τα ηνία του ελλαδικού ανταγωνισμού, προσφέροντας μέσο επιτόκιο 2,78% (το χαμηλότερο μεταξύ όλων των εμπορικών τραπεζών) και ακολουθεί η Eurobank Limited με 3,15% και σε απόσταση αναπνοής είναι η Ancoria Bank με μέσο στεγαστικό επιτόκιο 3,28%. Στην Τράπεζα Κύπρου το μέσο στεγαστικό επιτόκιο που προσφέρει είναι 3,54% και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 3,41%.