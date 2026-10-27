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Σύμφωνα με το neakriti.gr, το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι Ηρακλείου, ενόψει των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Το πλοίο (φωτογραφία από το Ηράκλειο, της ιστοσελίδας neakriti.gr) είχε αποπλεύσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τη Νάπολη, με τελικό προορισμό την Κρήτη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη βάση πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι άδειες για τη χρήση του ABEILLE MARENGO από τη γαλλική Nexans και υπεργολάβο της έχουν προωθηθεί από τις ελληνικές Αρχές, αλλά εκκρεμεί η έκδοση navtex. Κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός λίγων ημερών.