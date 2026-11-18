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Στα €9,2 δισ. αυξήθηκε το απόθεμα ελληνικών άμεσων επενδύσεων στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, έναντι €5,6 δισ. το 2024, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου €2,7 δισ., ενώ περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου.

Μιλώντας στο 4ο Greece–Cyprus Strategic Horizons Forum, στη Λευκωσία, ο κ. Ευγενίου υπογράμμισε ότι η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών παρουσιάζει σημαντική δυναμική, τόσο στον τομέα των επενδύσεων όσο και στο διμερές εμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η αξία του εμπορίου αγαθών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας ανήλθε στα €3,3 δισ. το 2025, ενώ οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων εγχώριας παραγωγής προς την ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 12%.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus επισήμανε ότι οι δύο χώρες διαθέτουν συμπληρωματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος διατηρεί ισχυρές διασυνδέσεις με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Ελλάδα διαθέτει σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να ενισχύσει τις διμερείς επενδύσεις και να δημιουργήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρηματικής συνεργασίας με διεθνή εμβέλεια.

Νέο σχέδιο δράσης με την Enterprise Greece

Ο Ευγένιος Ευγενίου ανέφερε ότι η ενίσχυση των επενδυτικών σχέσεων με την Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα του Invest Cyprus.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας με την Enterprise Greece τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, επιχειρηματικές αποστολές και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Όπως ανακοίνωσε, σε πρόσφατη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Enterprise Greece συμφωνήθηκε η μετεξέλιξη του μνημονίου σε κοινό σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου προγραμματίζεται, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία, η πρώτη κλειστή συνάντηση εργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και ο Πρόεδρος της Enterprise Greece, με στόχο την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Άμυνα, ενέργεια και GSI στις προτεραιότητες

Στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus ξεχώρισε τους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της αμυντικής τεχνολογίας και της ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού για την υλοποίηση μεγάλων διασυνοριακών υποδομών.

Όπως ανέφερε, έργα αυτού του είδους αναδεικνύουν τις δυνατότητες κοινής δράσης σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες.

ΣΕΒ: Κοινή παρουσία Κύπρου και Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

Την ανάγκη συνένωσης των επιχειρηματικών δυνάμεων Κύπρου και Ελλάδας υπογράμμισε η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Βίκυ Μακρυγιάννη.

Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ισχυρές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η κ. Μακρυγιάννη σημείωσε ότι οι εμπορικές συμφωνίες και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, όπως η Mercosur, η Ινδία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, δημιουργούν ευκαιρίες πρόσβασης σε μεγάλες αγορές.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτών των αγορών συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες μιας μεμονωμένης επιχείρησης.

«Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική αξία της συνεργασίας μας. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε τα επιχειρηματικά μας δίκτυα και να αποκτήσουμε την απαιτούμενη κλίμακα για να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισχυρή παραγωγική βάση της Ελλάδας και οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου μπορούν να αξιοποιηθούν από κοινού.

Οι προοπτικές συνεργασίας καλύπτουν την ενέργεια, την αγροδιατροφή, τις κατασκευές, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αναπτυσσόμενους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Η κ. Μακρυγιάννη αναφέρθηκε επίσης στη διαδοχή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελληνική Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη συγκυρία δημιουργεί δυνατότητες συνέχισης των κοινών προσπαθειών σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, απλούστευσης του ρυθμιστικού πλαισίου, ενεργειακής ασφάλειας και διεθνών εμπορικών συνεργασιών.

ΚΕΒΕ: Στόχος ένας ενιαίος επιχειρηματικός κόμβος

Τη δημιουργία ενός ενιαίου περιφερειακού επιχειρηματικού και επενδυτικού κόμβου Κύπρου–Ελλάδας έθεσε ως στρατηγικό στόχο ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΚΕΒΕ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέας Δημητριάδης.

Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές παραγωγικές και γεωγραφικές δυνατότητές τους, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό οικοσύστημα με ισχυρότερη διεθνή παρουσία.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική βιομηχανική και παραγωγική βάση, υποδομές και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές και βαλκανικές αγορές.

Αντίστοιχα, η Κύπρος αποτελεί διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, με ισχυρή παρουσία στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, στη ναυτιλία και στις αγορές της Μέσης Ανατολής.

«Οι δυνατότητες αυτές δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται», σημείωσε.

«Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό επιχειρηματικό δίκτυο που θα συνδέει τρεις ηπείρους», πρόσθεσε.

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου απαιτεί περισσότερες κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στρατηγικές συνεργασίες και κοινοπραξίες.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν αρκούν οι διακηρύξεις, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, πολιτική βούληση και στενή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στον ρόλο των επιμελητηρίων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν σταθεροί μηχανισμοί συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για νέες επενδυτικές ευκαιρίες, με παράλληλη αντιμετώπιση πρακτικών εμποδίων.

Προύντζος: Στόχος τουριστικά έσοδα €400 εκατ. στη Λευκωσία

Στις επενδυτικές και τουριστικές προοπτικές της πρωτεύουσας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για ενίσχυση του τουρισμού και προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Όπως ανακοίνωσε, ο Δήμος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της Λευκωσίας στις συνολικές τουριστικές αφίξεις της Κύπρου από 5,7% σε 10%.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την αύξηση των τουριστικών εσόδων της πόλης από περίπου €170 εκατ. σε €400 εκατ. μέχρι το 2029.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι μέχρι το 2027 αναμένεται να διπλασιαστεί ο αριθμός των τουριστικών κλινών της πρωτεύουσας, μέσω ξενοδοχειακών επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των €250 εκατ.

Πρόσθεσε ότι σημαντικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Μεγάλη ανάπλαση 1,4 εκατ. τ.μ. στην περιοχή ΣΟΠΑΖ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στον σχεδιασμό για μεγάλη ανάπλαση στην Ανατολική Λευκωσία, στην περιοχή ΣΟΠΑΖ.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά έκταση 1,4 εκατ. τετραγωνικών μέτρων και αποσκοπεί στη δημιουργία νέων οικονομικών, οικιστικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

«Ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα πόλη εντός της πόλης της Λευκωσίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, η ανάπλαση προωθείται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και επιδιώκει να συνδυάσει την παραγωγική ιστορία της περιοχής με νέες δυνατότητες βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Ο Δήμαρχος απηύθυνε κάλεσμα σε ελληνικές επιχειρήσεις να εξετάσουν τις προοπτικές επενδύσεων στην πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι ο Δήμος είναι ανοικτός σε συνεργασίες με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

«Η πόρτα του Δήμου Λευκωσίας είναι ανοιχτή και από την πλευρά μας ακολουθούμε μια πολιτική φιλική στις επενδύσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ