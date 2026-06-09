ΤΗΣ ΠΑΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΜΙΧΑΛΙΑ

CFO, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η τραπεζική αγορά εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, όπου η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί. Η ποιότητα του ισολογισμού, η κεφαλαιακή ανθεκτικότητα, η ρευστότητα και η δυνατότητα διατήρησης ισχυρής οργανικής κερδοφορίας είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν τους οργανισμούς που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, μεταβαλλόμενων επιτοκίων και ολοένα πιο σύνθετων απαιτήσεων από επιχειρήσεις και επενδυτές, η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη συνετή διαχείριση κινδύνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Για τις τράπεζες, η πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο να χρηματοδοτούν την οικονομία, αλλά να το πράττουν με τρόπο που να διασφαλίζει σταθερότητα, ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Ανάπτυξη με πειθαρχία και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο κατέγραψε το 2025 μια ισχυρή πορεία, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία της στην αγορά.

Ο νέος δανεισμός ύψους €1,3 δισ. και η αύξηση του ενεργητικού στα €2,7 δισ. αντανακλούν τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της Τράπεζας, τόσο στην Κύπρο όσο και στις διεθνείς εργασίες, πάντα μέσα σε αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι αυτή η αύξηση συνοδεύεται από ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας χαρτοφυλακίου. Η διατήρηση του δείκτη CET1 στο 19,7%, του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,7% και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη στρατηγική πειθαρχημένης ανάπτυξης με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής ευελιξίας.

Σε περιόδους αβεβαιότητας, η πραγματική ισχύς ενός τραπεζικού οργανισμού αποτυπώνεται στην ποιότητα του ισολογισμού του και στη δυνατότητα του να στηρίζει με συνέπεια την οικονομία, ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης με υπευθυνότητα, σταθερότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική αποτελεί το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η σημασία της λειτουργικής πειθαρχίας

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για το τραπεζικό σύστημα. Η βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 48% αντικατοπτρίζει τη συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο αποδοτικού, ευέλικτου και σύγχρονου λειτουργικού μοντέλου στην Τράπεζά μας.

Η χρηματοοικονομική πειθαρχία, η ορθή κατανομή πόρων και η οργανική κερδοφορία αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση ισχυρής ανταγωνιστικότητας στο νέο περιβάλλον. Σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης κόστους χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διαφοροποίησης.

Ο ρόλος της Κύπρου και η επόμενη μέρα

Η Κύπρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές προοπτικές ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο και το τραπεζικό σύστημα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της οικονομίας. Η πρόκληση για τις τράπεζες είναι να μπορέσουν να συνδυάσουν ανάπτυξη, κεφαλαιακή ανθεκτικότητα και διατηρήσιμη κερδοφορία μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς. Σε αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα των τραπεζών να επενδύσουν στοχευμένα σε τεχνολογικές υποδομές θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης. Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αξιοποίηση δεδομένων και η αυτοματοποίηση διαδικασιών, ο πυλώνας της τεχνολογίας εν γένει, θα καθορίσει την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Στρατηγική με μακροπρόθεσμη προοπτική

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στη σταθερότητα, στην αποτελεσματικότητα και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Με ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της κυπριακής οικονομίας με υπευθυνότητα, συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική. Συνολικά, η δυνατότητα συνδυασμού ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και χρηματοοικονομικής πειθαρχίας θα αποτελέσει το βασικό σημείο διαφοροποίησης για τις τράπεζες της επόμενης μέρας.