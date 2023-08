Το πιο σημαντικό σημείο της ανακοίνωσης της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), που προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση στη Λευκωσία και την Αθήνα, «νέρωσε» με τη δική του δήλωση, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απειλητική για τις τουρκικές κατοχικές αρχές, που δημιούργησαν τα σοβαρότατα επεισόδια εναντίον των μελών της Δύναμης.

Τονίζει συγκεκριμένα το θέμα της ασφάλειας των ανδρών και των γυναικών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που απειλήθηκαν από τους Τούρκους και εισήγαγε ένα ζήτημα που άλλαζε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΗΕ «βλέπει» τις παράνομες ενέργειες του κατοχικού στρατού.

Χαρακτηρίζει τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτών σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά προχώρησε το ποινικό μέρος του εγκλήματος. Ότι, δηλαδή, αυτό θα διωχθεί στο ακέραιο σύμφωνα με το νόμο.

Μάλιστα, στην ενημέρωση του εκπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζάρικ, το μεσημέρι της Παρασκευής, τονίστηκε με ακρίβεια ότι σημειώνε στην ανακοίνωση της η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ότι δηλαδή:

Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα διωχθεί στο ακέραιο σύμφωνα με το νόμο.

Η δήλωση του κ. Ντουζάρικ στην ενημέρωση, στα αγγλικά: Threats to the safety of UN peacekeepers and damage to UN property are unacceptable and constitute a serious crime under international law which will be prosecuted to the full extent of the law.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην ανακοίνωση του εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε αναφορά στην εξαιρετική δήλωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Όπως δηλώθηκε στην Hellas Journal ουδείς στη Λευκωσία και την Αθήνα ανέμενε τόσο εξαιρετική δήλωση, λόγω της φιλοτουρκικής στάσης του κ. Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο.

Ο κ. Στιούαρτ, όλο το διάστημα της παρουσίας του στο νησί, κινείται μονίμως φιλοτουρκικά και προκαλεί τα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων, ιδιαίτερα των προσφύγων. Γι’ αυτό και η ανακοίνωση του ήταν μία ευχάριστη αλλαγή…

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι:

Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

ΑΚΟΜΑ: Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ανέφερε με τη σειρά του:

«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας».

Από την πλευρά τους, οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Βρετανίας σημείωναν τα εξής:

Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από το προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί.

Οι απειλές για την ασφάλεια των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του.

Στη βραδινή δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες, πάλι μέσω του κ. Ντουζάρικ, η ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης άλλαξε -αν και στην ιστοσελίδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ευτυχώς παραμένει ακόμα χωρίς καμία αλλαγή.

Υπό την πίεση της κατοχικής Τουρκίας, για μία ακόμη φορά, ο άβουλος Γενικός Γραμματέας, «οπισθοχώρησε ατάκτως», όπως μας δήλωσε διπλωματική πηγή, και λογόκρινε την ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία της αρνήθηκε να την αλλάξει.

Ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι:

Ο Γενικός Γραμματέας τονίζει ότι οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και ενδέχεται να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

(Το σημείο της δήλωσης στα αγγλικά: The Secretary-General stresses that threats to the safety of UN peacekeepers and damage to UN property are unacceptable and may constitute serious crimes under international law).

Προστέθηκε η λέξη ενδέχεται (να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο) και αφαιρέθηκε η φράση ότι το έγκλημα (σ.σ.: εναντίον των ειρηνευτών) θα διωχθεί στο ακέραιο σύμφωνα με το νόμο (will be prosecuted to the full extent of the law).

Πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια και δείχνει ότι ο κ. Αντόνιο Γκουτέρες εκβιάζεται από την κατοχική Τουρκία και πάντα πράττει ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

Ελπίζουμε ότι η Λευκωσία και η Αθήνα θα διαμαρτυρηθούν στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και θα απαιτήσουν να διορθωθεί η δική του δήλωση, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης (φωτογραφία παρακάτω).

Η αρχική ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για τα τρομακτικά επεισόδια που προκάλεσαν οι τουρκικές κατοχικές αρχές.

Η ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΟΥ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:

“Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει την επίθεση κατά ειρηνευτών των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) που υπηρετούν στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) από τουρκοκυπριακ προσωπικό ασφαλείας.

Το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ειρηνευτών και ζημιές σε οχήματα των Ηνωμένων Εθνών έλαβε χώρα εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα, καθώς ειρηνευτές του ΟΗΕ απέτρεπαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, σύμφωνα με τους όρους εντολής τους.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει πως απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των Η.Ε. και ζημιές σε περιουσία του διεθνούς οργανισμού είναι απαράδεκτες και ενδέχεται να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο. (σ.σ.: το υπόλοιπο αφαιρέθηκε)

Ο Γενικός Γραμματέας παροτρύνει την τουρκοκυπρική πλευρά να σεβαστεί την εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με βάση τους όρους εντολής της από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να αποσύρει άμεσα όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των Η.Ε. νεκρή ζώνη.

Καλει την τουρκοκυπριακή πλευρά να επαναρχίσει κατά ένα εποικοδομητικό τρόπο τις συζητήσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εξεύρεση μιας αμοιβαία συμφωνημένης περαιτέρω πορείας στην περιοχή της Πύλας.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει τη διαχρονική έκκλησή του στα μέρη να αποφεύγουν μονομερείς ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις και να συμβιβαστούν για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής περαιτέρω πορείας».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

The Secretary-General condemns the assault today against United Nations peacekeepers serving in the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) by Turkish Cypriot security personnel.

The incident, which resulted in injuries to the peacekeepers and damage to United Nations vehicles, took place inside the buffer zone near Pyla/Pile as UN peacekeepers were preventing unauthorized construction work in the area, in accordance with their mandate.

The Secretary-General stresses that threats to the safety of UN peacekeepers and damage to UN property are unacceptable and may constitute serious crimes under international law.

The Secretary-General urges the Turkish Cypriot side to respect the authority of UNFICYP as mandated by the Security Council and to withdraw all personnel and machinery from the UN buffer zone immediately. He calls on the Turkish Cypriot side to constructively re-engage with UNFICYP to find a mutually agreeable way forward in the Pyla/Pile area.

The Secretary-General reiterates his long-standing call on the parties to refrain from taking any unilateral actions that may raise tensions and compromise finding a mutually acceptable way forward.

