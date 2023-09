Για την επανέναρξη των υπό την αιγίδα των ΗΕ διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού συζήτησαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την τελευταία να τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο προς υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας.

Σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η κ. Φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως είχαν μια καλή ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Επεσήμανε πως συζήτησαν για την επανέναρξη των υπό την αιγίδα των ΗΕ διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, που είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο προς υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Φον ντερ Λάιεν ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και θα του αναφέρει πως η ΕΕ υποστηρίζει τον διορισμό ενός απεσταλμένου των ΗΕ για την έναρξη της διαδικασίας για επίλυση του Κυπριακού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση, τα ευρωτουρκικά θα τεθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αντί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου και άρα δίνεται χρόνος για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν, όπως μας αναφέρθηκε, σημείωσε πως η Επιτροπή συντονίζεται με τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ επεσήμανε εξάλλου την τακτική της Τουρκίας για αποσύνδεση των ελληνοτουρκικών από το Κυπριακό, σημειώνοντας πως η ΕΕ δεν θα το δεχθεί αυτό.

Ούτε και η Ελλάδα το δέχεται αυτό και είναι σημαντικό αυτό να διατυπωθεί και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, ανέφερε αρμόδια πηγή.

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον κ. Μητσοτάκη πριν από τη συνάντησή του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – φον ντερ Λάιεν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επεσήμανε πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε στενή συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη «για τις κοινές μας προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό».

Πρόσθεσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια παραγωγική συζήτηση με την κ. φον ντερ Λάιεν για τα επόμενα βήματα, την εμπλοκή της ΕΕ στην επανέναρξη των προσπαθειών και για τη προτεραιότητα διορισμού ενός απεσταλμένου των ΗΕ.

President @Christodulides in close coordination with our 🇪🇺EU partners during HLW on our joint efforts for resumption of negotiations on 🇨🇾Cyprus question. A productive discussion with @vonderleyen on next steps, the EU’s involvement on resumption’s efforts and priority of… pic.twitter.com/h6JdgKOSld