Από τον Μιχάλη Γιακουμή και τον Ανδρέα Αποστόλου, στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τον Δημήτρη Παπαδάκη και τον Μίλτο Παπαδόπουλο, και από τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Δύο στο ΔΗΚΟ, τρεις στο ΑΛΜΑ.

Στην πρώτη περίπτωση, το ΔΗΚΟ γενικότερα και ο πρόεδρός του ειδικότερα στήθηκαν στον τοίχο, δεχόμενοι έντονη κριτική για την… απόσπαση στελεχών άλλων κομμάτων. Οι μεταγραφές, όμως, υποψηφίων δεν είναι μόνο προνόμιο του Νικόλα Παπαδόπουλου. Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη φαίνεται να είναι, μέχρι στιγμής, ο πρωταγωνιστής της όλης μεταγραφολογίας των εκλογών.

Ήδη στο ψηφοδέλτιό του θα βρίσκεται η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία, μετά τις τρεις θητείες της στα κοινοβουλευτικά έδρανα με το ΑΚΕΛ, διεκδικεί τέταρτη θητεία με το ΑΛΜΑ. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, μετά από δύο θητείες ως ευρωβουλευτής —έχοντας εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ, από την οποία διεγράφη επί προηγούμενης ηγεσίας— διεκδικεί εκλογή στα κυπριακά κοινοβουλευτικά έδρανα με το ΑΛΜΑ.

Για την πρώτη, μάλιστα, η ηγεσία του Άλματος άλλαξε και το καταστατικό του κόμματος, το οποίο προνοούσε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι και μέλη του κόμματος. Έτσι, με την τροποποίηση του καταστατικού, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα λειτουργεί στο ίδιο καθεστώς με εκείνο που ίσχυε για τις Νέες Δυνάμεις και στο ΑΚΕΛ.

Όπως διευκρίνισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στη διάσκεψη για την ανακοίνωση της συνεργασίας τους, οι συνεργαζόμενοι βουλευτές δεν θα μπορούν να μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Άλματος. Και κάπου εδώ προέκυψε και το ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσει η σχέση με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αφού ένα από τα παράπονά της με την Εζεκία Παπαϊωάννου ήταν ότι δεν είχε δικαίωμα λόγου στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Η ατάκα της ίδιας ότι είχε δεκαπέντε χρόνια «εκπαίδευσης» ώστε να μπορεί να το χειριστεί και να μη μετέχει σε συλλογικά όργανα έδειξε τα επικοινωνιακά αντανακλαστικά της. Επί της ουσίας, το ερώτημα παραμένει, βέβαια, αν και στη συνέχεια είπε, χαριτολογώντας, πως εάν αυτό την ενοχλήσει στο μέλλον, θα πάει στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και θα του ζητήσει να της δώσουν κομματική ταυτότητα.

Για τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε πως αρχικά δεν είχε πρόβλημα, εάν εκλεγεί, να γίνει μέλος του Άλματος, αλλά τώρα, με την αλλαγή του καταστατικού, μπορεί και να μην το κάνει. Ο επικεφαλής του Άλματος διευκρίνισε επίσης πως οι βουλευτές που δεν είναι μέλη θα μπορούν να μετέχουν στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Η σύγκρουση με Οικολόγους

Χθες από το ΑΛΜΑ ήρθε και η ανακοίνωση του Μίλτου Παπαδόπουλου ως υποψηφίου βουλευτή στη Λεμεσό, ο οποίος είχε αρχικά ανακοινωθεί ως υποψήφιος από το Κίνημα Οικολόγων. Το παρασκήνιο γύρω από την απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τους Οικολόγους είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το ΑΛΜΑ ότι βρίσκονταν πίσω από αυτήν, ασκώντας του πιέσεις.

Οι πληροφορίες τότε έκαναν λόγο για συναντήσεις και τηλεφωνήματα από συγκεκριμένο άτομο, με στόχο να τον πείσουν να αλλάξει στρατόπεδο. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Οικολόγων είχε γράψει, μεταξύ άλλων, πως «στο τέλος αυτής της εκλογικής διαδικασίας κάποιοι θα προσπαθήσουν να κριθούν βάσει μαθηματικού αποτελέσματος και κάποιοι άλλοι βάσει ηθικής και ανθρωπιάς. Προσωπικά επέλεξα εδώ και πολλά χρόνια να ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, γιατί πάντα υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών».

Η ανακοίνωση των 11 του Άλματος

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοίνωσε χθες ακόμη 11 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεγούν και οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι είναι:

Επαρχία Λευκωσίας:

Ιωάννα (Άννα) Βασιλείου, Δημήτρης Κυριάκου

Επαρχία Λεμεσού:

Αλέκος Αργυρού, Νεοφύτα Ευαγγέλου, Ντάνιελ Άπτελ – Μάλακ, Μίλτος Παπαδόπουλος, Σκεύη Παπαμιλτιάδους, Αντρέας Τσιπής

Επαρχία Αμμοχώστου:

Αγγέλα Μαλακτού, Στέλιος Φοίβου

Επαρχία Πάφου:

Χρίστος Κωμοδρόμος

Με τους πιο πάνω υποψηφίους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων βουλευτών του Άλματος ανέρχεται σε 42.