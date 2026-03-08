Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 ενδέχεται να μετασταθμεύσουν στο παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε ότι πρόκειται για πληροφορίες που αξιολογούνται.

Όπως τόνισε, η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα της περιοχής, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της, σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και άλλους εταίρους.

Επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα, ασκώντας τον ανθρωπιστικό της ρόλο.

Τόνισε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε αποτέλεσε μέρος του προβλήματος αλλά πάντοτε αποτελεί και θα αποτελεί μέρος της λύσης, επισημαίνοντας ότι διαθέτει υψηλή επιχειρησιακή επάρκεια στον ανθρωπιστικό τομέα, εφόσον κληθεί να ανταποκριθεί σε σχετικές ανάγκες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι δεν μπορεί να σχολιάσει ποια θα είναι η έκβαση ή οι λόγοι για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

«Εδώ και 52 χρόνια βρίσκονται στη χώρα μας 40.000 Τούρκοι στρατιώτες παράνομα κατέχοντας το 36% των εδαφών μας παράνομα. Άρα δεν νομίζω να τίθεται θέμα οποιασδήποτε απάντησης ή ανταπόκρισης», είπε.

Τόνισε ότι Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία, καθώς και άλλα κράτη που συνδράμουν, έχουν καταστήσει σαφές ότι η παρουσία των μέσων που έχουν διαθέσει αφορά προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής κρίσης.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κρίση θα αποκλιμακωθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για τη λήψη τέτοιων προληπτικών μέτρων ούτε να προκύψει περαιτέρω αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.