Τις εξελίξεις στην περιοχή και την διμερή συνεργασία συζήτησαν σε συνάντηση στο Ντουμπάι ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και Σεΐχης Abdullah bin Zayed Al Nahyan, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν τις σχέσεις φιλίας και στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΑΕ και της Κύπρου, καθώς και τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς προς υποστήριξη των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και ενίσχυσης οδών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Εξετάστηκαν περαιτέρω οι ευκαιρίες για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους ζωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών τομέων.

Στο επίκεντρο και οι επιπτώσεις των απρόκλητων και τρομοκρατικών πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν που στόχευσαν τα ΗΑΕ και μια σειρά από αδελφικές και φιλικές χώρες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ο Σεΐχης εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίσκεψη του κ. Κόμπου σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζει το βάθος της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα ΗΑΕ μετά από αυτές τις απρόκλητες και τρομοκρατικές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σεΐχης επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαίροντας την ισχύ των σχέσεων μεταξύ ΗΑΕ και Κύπρου και τη συνεχή ανάπτυξή τους σε διάφορους τομείς.

Τόνισε επίσης την επιθυμία των ΗΑΕ να επεκτείνουν τη συνεργασία με την Κύπρο κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες και των δύο χωρών για περαιτέρω πρόοδο και ευημερία για τους λαούς τους. Αναφορά έγινε και στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ΗΑΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο που η ΚΔ ασκεί την Προεδρία της ΕΕ.

Ο κ. Κόμπος έγραψε το πρωί στον λογαριασμό του στο X ότι είχε συνάντηση και ουσιαστική συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, με επίκεντρο τις βαθιά ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή και τη στρατηγική συνεργασία.

Σημείωσε ακόμη ότι τόνισε την ακλόνητη αλληλεγγύη της Κύπρου, απέναντι στις αδιάκριτες και αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των εταίρων μας στον Κόλπο.

«Η διπλωματία και ο διάλογος είναι η μόνη βιώσιμη οδός για αποκλιμάκωση και σταθερότητα», ανέφερε.

ΚΥΠΕ