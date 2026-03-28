Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, ανέφερε πηγή των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσθεσε ότι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, ο οποίος έγινε την Παρασκευή δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα έχει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη.

Σε ό,τι αφορά την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σχέδια τώρα για επιστροφή της.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέφερε στον κ. Ντιάν την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις που να επιτρέψουν την επάνοδο στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ο κ. Ντιάν από την πλευρά του τόνισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Ντιάν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη μεταφέρει μέσω του διαπραγματευτή συγκεκριμένη ημερομηνία για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν εντός Απριλίου.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένουμε, και μόλις αυτή οριστεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις», είπε ο Εκπρόσωπος.

ΚΥΠΕ