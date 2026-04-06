Μέσα από συνέργειες με την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, επιθυμούμε όχι μόνο να είμαστε εισαγωγείς αμυντικών εξοπλισμών, αλλά να πετύχουμε τον στόχο να εξάγουμε και σε τρίτα κράτη, είπε σήμερα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε επίσκεψή του στο ΚΕΝ Λεμεσού, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

Μιλώντας στους οπλίτες και στους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «επισκέπτομαι την 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης μαζί με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αυτές τις αναστάσιμες μέρες, σε αυτή την πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, την Ανάσταση του Κυρίου, ως ελάχιστη ένδειξη του καθοριστικού, του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης, όχι μόνο στην ενίσχυση, στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, αλλά και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου ‘Αμάλθεια’, που, ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Και σας βλέπω όλους, στελέχη και κληρωτούς, στα μάτια, λέγοντάς σας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι είμαστε περήφανοι για την Εθνική Φρουρά, είμαστε περήφανοι για τα στελέχη και τους κληρωτούς στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς. Αυτή η περηφάνια δεν περιορίζεται απλά σε ωραίες δηλώσεις ή δηλώσεις που γίνονται επειδή επισκέπτομαι σήμερα την 3η Ταξιαρχία. Αυτή η υπερηφάνεια μεταφράζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της Κυβέρνησής μας για ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια ενδυνάμωση που ξεκινά πρωτίστως μέσα από εσάς. Ξεκινά πρωτίστως μέσα από τα στελέχη, τους επαγγελματίες και μη, της Εθνικής Φρουράς.

Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προχωρήσαμε, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά παραδείγματα, στην ουσιαστική αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των Συμβασιούχων Οπλιτών της Εθνικής Φρουράς, μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης μας προσπάθειας για μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς σε ένα επαγγελματικό Σώμα.

Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εξασφαλίσαμε, αναφέρομαι στις ΗΠΑ, τη συμμετοχή στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε εκπαιδεύσεις που γίνονται στις ΗΠΑ.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αξιοποιούμε- και σας καλώ να συγκρίνετε το ποσό που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE, που ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ – και να δείτε και σε άλλα κράτη μέλη ποια ήταν η αναλογία αυτού του πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, για να ενισχύσουμε τους εξοπλισμούς, να ενισχύσουμε τις ανάγκες που έχει η Εθνική Φρουρά.

Είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, και είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Σάββατο την αεροπορική Βάση ΄Ανδρέας Παπανδρέου’, που επενδύουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση και της Αεροπορικής Βάσης στην Πάφο αλλά και της Ναυτικής Βάσης ‘Ευάγγελος Φλωράκης΄.

Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μέσα από συνέργειες με την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, επιθυμούμε όχι μόνο να είμαστε εισαγωγείς αμυντικών εξοπλισμών, αλλά να πετύχουμε τον στόχο να εξάγουμε και σε τρίτα κράτη. Και αυτός είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος.

Είχα προηγουμένως την ευκαιρία να δω από κοντά τη σημαντική δουλειά που γίνεται από το Τεχνικό (Τμήμα της Εθνικής Φρουράς). Είμαστε υπερήφανοι. Είναι, θεωρώ, μια δουλειά που δεν είναι δημόσια γνωστή στην κυπριακή κοινωνία, όπως πρέπει φυσικά να μην είναι δημόσια γνωστή, αλλά είναι ένας τομέας στον οποίο θέλουμε μέσα από συνέργεια του Τεχνικού της Εθνικής Φρουράς και του ιδιωτικού τομέα, να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Και είναι, εξάλλου, για αυτό τον λόγο που αποφασίσαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι σε σχέση με την αγορά εξοπλισμών από τρίτες χώρες, στόχος μας είναι να υπάρχει 15% συμμετοχή από κυπριακές εταιρείες.

Όλα αυτά που κάνουμε για αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, όχι μόνο γιατί η χώρα μας βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και η απελευθέρωση είναι ο ύψιστος μας στόχος, για τον οποίο δεν θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να πετύχουμε την επανένωση της Κύπρου, αλλά και γιατί η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Μια περιοχή η οποία έχει και ευκαιρίες, έχει και προκλήσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα και για αυτό τον λόγο, σε συνδυασμό με την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμούμε, είναι στρατηγικός στόχος – χαίρομαι για τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής, έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα μακριά από δημόσιες δηλώσεις και ανακοινώσεις – να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την Εθνική Φρουρά.

Εύχομαι σε όλους αυτές τις γιορτινές μέρες -για εμάς τους Έλληνες η Ανάσταση είναι η σημαντικότερη εορτή της Χριστιανοσύνης- να πορευτούμε την Αγία Εβδομάδα με υγεία και να φτάσουμε στην κορύφωση με την Ανάσταση του Κυρίου που να φέρει και τον πολυπόθητο στόχο του τερματισμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας. Καλή λευτεριά στην πατρίδα μας».