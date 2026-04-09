Εξηγήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης ζητά μέσω ανακοίνωσης το ΑΚΕΛ σε σχέση με επίσκεψη υποψήφιας του ΕΛΑΜ σε Σχολή Πυροσβεστικής, στη βάση δημοσιευμάτων. «Διετέλεσε στο παρελθόν στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», υπογραμμίζεται και γι’ αυτό εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις της με την Υπηρεσία για προεκλογικές σκοπιμότητες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Πυροσβεστικής οφείλουν να ερευνήσουν και να τοποθετηθούν στην σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Χαραυγής» για την επίσκεψη υποψήφιας βουλεύτριας του ΕΛΑΜ στη Σχολή Πυροσβεστικής. Όπως καταγγέλλεται, οι νεοσύλλεκτοι της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ομιλία της υποψήφιας του ΕΛΑΜ η οποία μάλιστα αναλώθηκε σε ρατσιστική ρητορική μίσους.

Δεδομένου μάλιστα ότι η υποψήφια του ΕΛΑΜ διετέλεσε στο παρελθόν στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις της με την Υπηρεσία για προεκλογικές σκοπιμότητες. Εγείρονται επίσης ερωτήματα αν τηρήθηκαν οι θεσμικές διαδικασίες για την παρουσία της υποψήφια του ΕΛΑΜ στον χώρο και αν έχουν ή θα έχουν την ίδια μεταχείριση και οι υποψήφιοι άλλων πολιτικών κομμάτων. Τέλος, το Υπουργείο και η ηγεσία της Αστυνομίας θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά πόσο μπορεί να είναι ανεκτή εντός των σωμάτων ασφαλείας ρητορική που συνιστά αδίκημα κατά τη νομοθεσία του κράτους.

Επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιλέγει να μην τοποθετείται σε καταγγελίες του ΑΚΕΛ για όσα τεκταίνονται στα σώματα ασφαλείας, διαμηνύουμε ότι το κρυφτό δεν διασώζει κανένα από τις ευθύνες του.