Η παρουσίαση των ενεργειών της ΕΟΚΑ ως «αγώνα ελευθερίας» συνιστά διαστρέβλωση της ιστορίας και υπονομεύει τη λύση του Κυπριακού, ισχυρίζεται πηγή του τουρκικού Υπουργείο Άμυνας.

Σε ερώτηση για τις εκδηλώσεις για την ΕΟΚΑ με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης της οργάνωσης, πηγή του τουρκικού Υπουργείο Άμυνας απάντησε ότι «η παρουσίαση των βίαιων ενεργειών που πραγματοποίησε στο παρελθόν στην Κύπρο η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ ως αγώνα ελευθερίας, μέσω μονομερών και διαστρεβλωμένων αφηγήσεων, βλάπτει τις προσπάθειες για μια μόνιμη λύση στο νησί και το υφιστάμενο κλίμα εμπιστοσύνης».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε δήθεν ότι «οι δηλώσεις και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ αποτελούν σαφή ένδειξη ότι τα ιστορικά γεγονότα εξακολουθούν να διαστρεβλώνονται και να παρερμηνεύονται».

«Η παρουσίαση αυτής της προσέγγισης με λανθασμένο τρόπο στα παιδιά και τους νέους στην ελληνοκυπριακή πλευρά αποδυναμώνει τη βάση για αμοιβαίο διάλογο και κατανόηση στο νησί», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντοτε με την πηγή του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας «οι πρόσφατες προκλητικές ενέργειες που στοχοποιούν αμάχους στην τδβκ αποτελούν επίσης αντανάκλαση αυτής της διαστρεβλωμένης νοοτροπίας».

Υποστήριξε ότι «η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως πάντα, διατηρεί την εποικοδομητική και καλόπιστη στάση της για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης στο νησί».

«Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα έναντι κάθε απειλής και πράξης βίας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού και της κυριαρχίας της τδβκ. Η αποφυγή πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στο νησί και η επικράτηση της κοινής λογικής έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας που εγκαθιδρύθηκαν με την επιχείρηση ειρήνης του 1974 στην Κύπρο», όπως αναφέρθηκε στην Τουρκική Εισβολή.

