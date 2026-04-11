Το Volt εξέδωσε νέα ανακοίνωση σε σχέση με την υπόθεση «Σάντης», μετά τις νέες δημοσιεύσεις του Μακάριου Δρουσιώτη και την έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη. Ο συγγραφέας και ερευνητής προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση τεσσάρων ηχητικών καθώς και ολόκληρης της δήλωσης που κατέθεσε στην Αστυνομία, μαζί με όλα τα στιγμιότυπα οθόνης που κατείχε και επίσης παρέδωσε στις Αρχές.

Το Volt αναφέρει ότι οι τελευταίες εξελίξεις και ο τρόπος δράσης της Αστυνομίας ενισχύουν την αμφισβήτηση αντί να την περιορίζουν, γι’ αυτό και η θέση του είναι πως απαιτείται να διοριστεί άμεσα ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση του Volt

Οι καταγγελίες για διαπλοκή προσώπων που δύνανται να επηρεάσουν την έρευνα, η έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σε ώρες που δεν επιτρέπουν άμεση νομική αντίδραση, καθώς και η εικόνα επιλεκτικής στοχοποίησης πληροφοριοδοτών αντί των φερόμενων ως εμπλεκόμενων πρωταγωνιστών, ενισχύουν την αμφισβήτηση αντί να την περιορίζουν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διερεύνηση δεν μπορεί να θεωρείται επαρκώς ανεξάρτητη.

Η θέση μας είναι σαφής:

Απαιτείται άμεσος διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Οτιδήποτε λιγότερο δεν διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδικασίας.