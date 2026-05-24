Να ψηφίσουμε όλοι μαζί υπεύθυνα για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας και της Κύπρου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου.

«Η ψήφος δεν είναι απλώς δικαίωμα. Είναι πρώτιστα πράξη ευθύνης», σημείωσε ο κ. Στεφάνου, καλώντας παράλληλα όλες και όλους «να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στα πολλαπλά και βαθιά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε όλες και όλους «να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα και την ανάγκη να πετύχουμε λύση, η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει», καθώς και να ψηφίσουν «με το βλέμμα στραμμένο στους νέους μας, που είναι οι πιο αγχωμένοι της Ευρώπης».

«Να ψηφίσουμε όλοι μαζί, λοιπόν, υπεύθυνα για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας και της Κύπρου μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ