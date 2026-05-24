Ικανοποίηση επικρατεί στο ΔΗΚΟ από τα πρώτα αποτελέσματα των exit-polls, καθώς φαίνεται να κλειδώνει την τέταρτη θέση. Κομματικά στελέχη του ΔΗΚΟ μιλώντας στο philenews ανέφεραν πως θα αναμένουν το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Σημείωσαν, επίσης πως εάν επιβεβαιωθούν τα exit polls το εκλογικό αποτέλεσμα στέλνει σημαντικά μηνύματα στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου.

Το ΔΗΚΟ, μας λέχθηκε λαμβάνει τα μηνύματα τα οποία θα αξιολογήσουν και παράλληλα τους προβληματίζουν. Την ίδια ώρα, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από τα exit polls , καθώς, όπως μας αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, πολλοί περιλαμβανομένων και των δημοσκοπήσεων προεξοφλούσαν την κατάρρευση των ποσοστών του κόμματα.

Παράλληλα, σημειώνουν, με τα exit polls, φαίνεται το ΔΗΚΟ να παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα του κέντρου και διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο. Σύμφωνα με κομματικά στελέχη, εάν επιβεβαιωθούν τα exit-polls, το ΔΗΚΟ στη νέα Βουλή θα ενισχύσει τον ρόλο του ως το μοναδικό κόμμα του κέντρου.