Ικανοποιημένοι αλλά χωρίς να πανηγυρίζουν, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ηγεσία και στελέχη στον ΔΗΣΥ, αλλά η προσοχή επικεντρώνεται στα επίσημα αποτελέσματα και ειδικά στις έδρες που θα εξασφαλίσει το κόμμα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, επικρατεί αισιοδοξία καθώς τα exit-polls επιβεβαιώνουν, όπως αρμόδια πηγή ανέφερε στο philenews, τις μετρήσεις του κόμματος.

Η προσοχή αυτή τη στιγμή εστιάζει στα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες προκειμένου να αρχίσει να διαμορφώνεται η πραγματική εικόνα με πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Επίσημα δηλώσεις δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αν και στην Πινδάρου φθάνουν συνεχώς στελέχη του κόμματος ενώ έξω από το οίκημα σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται και υποστηρικτές του ΔΗΣΥ.