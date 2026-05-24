Συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα βρίσκονται στη νέα Βουλή παρουσιάζονται όλοι στη Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΔΗΠΑ), μετά την ανακοίνωση των exit polls.

Αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα της κάλπης προτού προβούν σε επίσημες δηλώσεις και σημειώνουν ότι και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 τα exit polls έδειχναν το Κίνημα εκτός Βουλής και αυτά διαψεύσθηκαν.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, βρίσκεται στο γραφείο του, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κίνημα, με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος και τους συμβούλους του και παρακολουθεί την ροή των αποτελεσμάτων.

