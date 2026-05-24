Καταχειροκροτούμενος έφτασε πριν από λίγο στα γραφεία του Άλματος, ο επικεφαλής του κόμματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο κ. Μιχαηλίδης τοποθέτησε το Άλμα στο χώρο της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι απώτερος στόχος είναι το 2028 να τερματιστεί η παρούσα διακυβέρνηση. «Είναι καιρός να ολοκληρωθεί η 15ετής παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη και των επιγόνων του», σημείωσε με έμφαση.

Συναφώς, ερωτηθείς για την προεδρία της Βουλής, ανέφερε ότι το Άλμα θα συνταχθεί με τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες θα είναι ενάντια στο μπλοκ, για το οποίο έκανε σήμερα λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την εκλογή 4-5 βουλευτών, το Άλμα θα αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας στη νέα Βουλή, επισήμανε, σε αντίθεση με όσα έκαναν λόγο οι επικριτές του.

Όσον αφορά τέλος στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έφεραν το Άλμα ψηλότερα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι όντως ελπίζαμε σε διψήφιο αριθμό, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, πρόσθεσε, τις τελευταίες μέρες τα επιτελεία των μεγάλων κομμάτων φαίνεται ότι επανάκτησαν τους ψηφοφόρους τους.