Απευθείας με τις Βρυξέλλες, στο υψηλότερο επίπεδο, συζητά το Κυπριακό ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια του Διεθνούς Οργανισμού, να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό χαρτί. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ διατηρεί ανοικτά κανάλια επικοινωνίας τόσο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όσο και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και συζητά τρόπους που θα βοηθηθεί το Κυπριακό μέσω Ε.Ε..

Αυτό δείχνει πως ο κ. Γκουτέρες έχει αναλάβει προσωπικά δράση, πήρε πάνω του την τελευταία του προσπάθεια στο Κυπριακό. Στις Βρυξέλλες δρομολογούν και το διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό, που θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Γιοχάνες Χαν. Και σε αυτή την περίπτωση, θα υπάγεται απευθείας στην Πρόεδρο της Κομισιόν.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, θεωρεί πως μέσω των ευρωτουρκικών μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και στο Κυπριακό. Βέβαια, η προσπάθεια δεν είναι καθόλου εύκολη καθώς η ικανοποίηση των τουρκικών αιτημάτων πρέπει να περάσει από όλα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα, πρέπει να προηγηθούν κινήσεις από πλευράς της Άγκυρας.

Στη Λευκωσία, έχουν προετοιμάσει το έδαφος για εμπλοκή της Ένωσης στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συζητά διεξοδικά το ζήτημα αυτό με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως και η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Βρυξέλλες, τις οποίες προγραμματίζει να επισκεφθεί προσεχώς. Η κ. Ολγκίν, η οποία στο ταξίδι της αυτό στη Λευκωσία αποφάσισε να ασχοληθεί με την ουσία του Κυπριακού, επιχειρεί να «σπάσει» το αδιέξοδο, πλην όμως, οι ιδέες που φέρεται να διακινεί προβληματίζουν.

Τι μπορεί να γίνει;

Η διασύνδεση Κυπριακού και ευρωτουρκικών μπορεί να λειτουργήσει, εάν βρεθεί μια συνταγή, που θα ικανοποιεί όλους, πρωτίστως όμως, η Τουρκία να δείξει στην πράξη ότι συνεργάζεται στο Κυπριακό.

Αυτό που αξιολογείται σήμερα, στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες, είναι η τουρκική λίστα με τα αιτήματα/ αξιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Πρώτο, ζητά συμμετοχή στο νέο σχεδιασμό για την ευρωπαϊκή άμυνα, το πρόγραμμα SAFE. Λευκωσία και Αθήνα, έχουν θέσει ασφαλιστικές δικλείδες, που λειτουργούν αποτρεπτικά στις επιδιώξεις της κατοχικής δύναμης. Είναι σαφές πως η Άγκυρα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα. Η Λευκωσία, με τις σημερινές συνθήκες μη λύσης, εάν συναινέσει αυτό θα σημαίνει πως αποδέχεται την ενίσχυση της κατοχικής δύναμης. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν αποδέχεται την τουρκική εμπλοκή. Η Αθήνα από πλευράς της, έχει ξεκαθαρίσει προς την Τουρκία πως εάν δεν άρει το casus belli, δεν πρόκειται να συναινέσει σε τουρκική συμμετοχή. Εταίροι μας, όπως η Γερμανία, πιέζουν για να αρθούν οι ενστάσεις Ελλάδος και Κύπρου.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία έχει εξαγοράσει ιταλικές εταιρείες κι αυτό έγινε για να τις χρησιμοποιήσει προφανώς ως όχημα. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας επιθυμεί διακαώς να προωθήσει μη επανδρωμένες πλατφόρμες στον αέρα, τις γνωστές UAV καθώς και τεθωρακισμένα μάχης και μεταφοράς. Παράλληλα, στην «ευρωπαϊκή όχθη», μεγάλοι παίκτες, αλλά και η Κομισιόν, προσεγγίζουν την Άγκυρα γεωπολιτικά και θέλουν να διατηρήσουν γέφυρες επικοινωνίας με το καθεστώς Ερντογάν.

Δεύτερο, το άλλο τουρκικό αίτημα είναι η παραχώρηση βίζας σε Τούρκους πολίτες, αν και διευκολύνσεις έχουν ήδη αποφασισθεί. Αυτό που είναι εφικτό σήμερα είναι η παραχώρηση βίζας σε Τούρκους επιχειρηματίες.

Η Τελωνειακή Ένωση

Τρίτο, υπάρχει μόνιμα στην ατζέντα η αναβάθμιση/ επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας- Ε.Ε. H επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.- Τουρκίας θα διπλασιάσει τις συναλλαγές μεταξύ των δυο πλευρών. Οι εξαγωγές από Ε.Ε. προς Τουρκία και τανάπαλιν είναι περίπου ίσες. Το σύνολο των συναλλαγών με βάση τα τελευταία στοιχεία ξεπέρασαν τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την επικαιροποίηση/ αναβάθμιση αναμένεται ότι οι συναλλαγές θα υπερβούν τα 400 δις. Το όφελος θα είναι για όλους, και για το λόγο αυτό πολλοί στην Ε.Ε. φλερτάρουν με την προοπτική αυτή. Το Ινστιτούτο για τη Διπλωματία και την Οικονομία (instituDE) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, σε έρευνά του( 2025) αναφέρει πως ο πλήρης εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Τουρκίας κατά 1,8%–2,5%, λόγω της διευρυμένης ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και της μείωσης του κόστους εμπορίου.

Θέλει ενταξιακές

Τέταρτο, σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, το «ξεπάγωμα» κεφαλαίων, είναι ένας δύσκολος στόχος, τον οποίο επιδιώκει η Άγκυρα. Η Τουρκία το θέτει στην ατζέντα των συζητήσεων, αν και είναι σαφές πως στο βάθος προβάλλει η «ειδική σχέση» ( Τουρκίας-Ε.Ε.). Κράτη-μέλη φαίνεται από τη στάση τους να προκρίνουν τις αξιώσεις της Άγκυρας (τελωνειακή ένωση, βίζες, αμυντική συνεργασία κλπ), όχι όμως με τους ρυθμούς που θέλει η κατοχική δύναμη και σίγουρα όχι αυτοματοποιημένα. Είναι σαφές πως μια στενότερη σχέση Ε.Ε.- Άγκυρας έχουν και τα κράτη-μέλη να κερδίσουν.

Την ώρα, πάντως, που οι περισσότεροι- και η Άγκυρα– προσανατολίζονται σε μια «ειδική σχέση», καθώς η Τουρκία θα έχει οφέλη και όχι υποχρεώσεις, κανείς δεν σκέφτεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να τερματίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα. Από την μια οι Ευρωπαίοι θέλουν να κρατούν την Τουρκία από κοντά, και από την άλλη η Τουρκία πιστεύει πως διατηρώντας στον αναπνευστήρα τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ελπίζει πως κάποια στιγμή οι συγκυρίες και τα πολιτικά δεδομένα, θα επιτρέψουν την επανεκκίνησή της.

Αν και η προοπτική ένταξης απομακρύνεται συνεχώς η κατοχική δύναμη συντηρεί αυτό το σενάριο. Όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως αυτός είναι ο τελικός στόχος. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς Ερντογάν ισοπεδώνει εσωτερικά, θεσμούς και δημοκρατία.

Τα εύκολα και δύσκολα

Από τα αιτήματα της Τουρκίας, το μόνο που φαντάζει εύκολο είναι αυτό της βίζας, το οποίο για να υιοθετηθεί πρέπει να έχει περιορισμούς. Αντί, δηλαδή, να ισχύει για όλους, να περιοριστεί το μέτρο στους επιχειρηματίες. Τα υπόλοιπα μπορούν να θεωρηθούν περίπλοκα καθώς εταίροι μας έχουν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ενστάσεις. Το θέμα της Τελωνειακής Ένωσης για να προχωρήσει πρέπει η Τουρκία να προβεί σε θεαματική κίνηση στο Κυπριακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο για τη Λευκωσία.

Βεβαίως η Τουρκία δεν αναμένεται να προβεί σε κινήσεις στο Κυπριακό επειδή θα διασφαλίσει βίζα για επιχειρηματίες. Είναι γι αυτό που συνεχίζονται οι προσπάθειες από ΟΗΕ και Ε.Ε. για να βρεθούν κίνητρα για να δελεάσουν την Τουρκία.

Το ζητούμενο, πάντα, είναι κατά πόσο η Άγκυρα έχει αποφασίσει να συνεργασθεί σοβαρά στο Κυπριακό, ώστε το ζήτημα το πρόβλημα να μπει στις ράγες για να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της λύσης.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως η Άγκυρα και ο εγκάθετος της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, απορρίπτουν εμπλοκή της Ε.Ε. στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο Έρχιουρμαν δήλωσε πρόσφατα πως δεν δέχεται παρουσία ης Ένωσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για την τουρκική πλευρά μόνα τα δώρα από την Ε.Ε. είναι… καλοδεχούμενα.

Η περιοδεία Ολγκίν

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν από την πλευρά της έφθασε στην περιοχή με εντολή του Γενικού Γραμματέα προσπαθεί να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης στο Κυπριακό. Ο πρώτος σταθμός είναι η σύγκληση άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης ( τέλος Ιουλίου-αρχές Αυγούστου). Ο Αντόνιο Γκουτέρες για να συγκαλέσει την άτυπη Διάσκεψη θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις, για επανέναρξη των συνομιλιών. Μέχρι τότε θα πρέπει να στηθεί και το σκηνικό διασύνδεσης Κυπριακού- ευρωτουρκικών.

Η κ. Ολγκίν, η οποία διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αντιλαμβάνεται πλέον ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα εάν επενδύει στις συζητήσεις της με τον κ. Τουφάν Έρχιουρμαν. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να «γεφυρώσει» διαφορές προσπαθεί να παρουσιάσει κάποιες ιδέες. Είναι σαφές πως η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, επιλέγει τις προσεγγίσεις και πρακτικές των προκάτοχων της, οι οποίοι ως γνωστό απέτυχαν.

Οι συστηματικές τουρκικές παρενοχλήσεις και οι… τσάμπα μαγκιές

Η κατοχική Τουρκία δυο φορές την τελευταία περίοδο παρενόχλησε κρατικά αεροσκάφη, που μετέφεραν υπουργούς κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση την Κύπρο. Η πρώτη φορά ήταν στις 27 Μαΐου, όταν υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης κατευθύνονταν προς την Κύπρο για να συμμετάσχουν στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ ( Gymnich ) της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε, μεταξύ των αεροσκαφών, που παρενοχλήθηκαν ήταν κι αυτό του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η δεύτερη, ήταν την περασμένη Κυριακή όταν παρενοχλήθηκαν κρατικά αεροσκάφη που μετέφερε χωριστά τους υπουργούς Άμυνας, Ελλάδος, Γαλλίας και Ολλανδίας. Και στις δυο περιπτώσεις ακολουθήθηκε από την κατοχική πλευρά η ίδια μέθοδος. Τα κρατικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν μέσω ασυρμάτου, από τον λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της κατεχόμενης Τύμπου. Παράλληλα, από το παράνομο αεροδρόμιο είχαν απογειωθεί και στις δυο περιπτώσεις μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία παρακολουθούσαν από κοντά τα κρατικά αεροπλάνα.

Σημειώνεται πως από πλευράς των κατοχικών δυνάμεων, υπάρχουν καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Κύπρου, από Bayraktar TB2 –UAV, τα οποία πετάνε και νοτίως και δυτικά της Κύπρου.

Έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί πως η κατοχική πλευρά απέφυγε να αντιδράσει όταν, σε δυο τουλάχιστον φορές, μαχητικά αεροσκάφη, φιλικής χώρας της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέταξαν γύρω από την Κύπρο. Στις περιπτώσεις αυτές, τουρκικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ και παρακολουθούσαν τις πτήσεις αυτές, χωρίς ωστόσο, να εισέλθουν στο FIR Λευκωσίας.

Σε σχέση με τις δυο πρόσφατες παρενοχλήσεις κρατικών αεροσκαφών, είναι σαφές πως η Άγκυρα θέλησε να στείλει μηνύματα με πολλές προεκτάσεις. Γεωπολιτικά επιχείρησε να αναδείξει την ισχυρή επιρροή ισχύος, που θέλει να παρουσιάζει να έχει στην περιοχή. Επιχείρησε να διαμηνύσει πως αυτή κάνει κουμάντο στην περιοχή και πως όλες οι δράσεις πρέπει να γίνονται μόνο μετά από έγκρισή της. Περαιτέρω, οι προκλητικές αυτές ενέργειες αποσκοπούν να δηλώσουν ότι η αποσχιστική οντότητα διαθέτει χωριστή κυριαρχία και ως εκ τούτου έχει λόγο σε θάλασσα και αέρα. Αυτή η στάση παραπέμπει και στη διαχρονική θέση της κατοχικής πλευράς για λύση δυο κρατών.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις της Τουρκίας σε όλες τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η συμφωνία με τη Γαλλία πρόσφατα, συνδέονται με την τουρκική λογική ότι δεν αποδέχεται κινήσεις που θεωρεί ότι αμφισβητούν τους σχεδιασμούς της. Εξ ου και οι απειλές, που εξαπολύουν Ερντογάν και υπουργοί του, κατά της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος.