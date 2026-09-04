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Σε νέα φάση πολιτικής αναταραχής μπαίνουν τα κατεχόμενα μετά την αποχώρηση του Κόμματος Αναγέννησης από την «κυβέρνηση» και την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί. Την ίδια ώρα, πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από τη «συγκυβέρνηση», καθώς παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τη συνοχή της και για το κατά πόσο εξακολουθεί να διατηρεί την πλειοψηφία στη «βουλή».

Μετά την απομάκρυνση του τελευταίου από τη θέση του «υπουργού μεταφορών» με διάταγμα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του και οι «υφυπουργός μεταφορών”, Ενβέρ Οζτούρκ, «διευθυντής» του «υπουργείου», Μουσταφά Αμπάρ και «διευθυντής λιμενικού τμήματος», Εμσάλ Εμιράζανταογλουλαρι.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη θέση του Οζτούρκ “διορίστηκε ο Μουράτ Σαλέλ”, ενώ στις άλλες δύο θέσεις κανείς προς το παρόν.

Στο μεταξύ, στην παρουσία του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν έγινε η κηδεία το μεσημέρι του Ισμαήλ Κουρτ η σορός του οποίου ήταν η πρώτη που ανασύρθηκε από το βυθισμένο καταμαράν Filo jet.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι. Συλλυπήθηκαν επιτόπου την οικογένεια του θύματος ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και “πρωθυπουργός”, Ουνάλ Ουστέλ, αλλά και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και “αναπληρωτής πρωθυπουργός”, Φικρί Ατάογλου.

Στο μεταξύ ο τ/κ δικηγορικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη στα θύματα της ναυτικής τραγωδίας και τις οικογένειές τους που θα τη ζητήσουν. Για τον σκοπό αυτό θα καταρτιστεί κατάλογος εθελοντών δικηγόρων τον οποίο θα κοινοποιήσει ο σύλλογος.

Έστειλε την επιστολή αποχώρησης από την «κυβέρνηση» το Κόμμα Αναγέννησης

Χθες το πρωί στις 11 κοινοποίησε με επιστολή στο ΚΕΕ την απόφαση του Κόμματος Αναγέννησης να αποχωρήσει από την «κυβέρνηση», ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος, Ερχάν Αρικλί, τον οποίο απομάκρυνε από την θέση του «υπουργού μεταφορών», ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, μιλώντας σε εκπομπή στο κανάλι ο κ. Ουστέλ είπε ότι η επιστολή στάληκε χθες το πρωί και παρέπεμψε γι’ αυτό στον ΓΓ του ΚΕΕ, Αχμέτ Σαβασιάν. Ενημέρωσε, πρόσθεσε, ότι η απόφαση του Κόμματος Αναγέννησης για αποχώρηση από το «κυβερνητικό» σχήμα λήφθηκε προχθές το βράδυ και έχει άμεση ισχύ.

Η επιστολή, συνέχισε, δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη «βουλή» ή την «προεδρία» και αυτό θα γίνει μέσω της «πρωθυπουργίας».

Στο μεταξύ, βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε τ/κ ΜΜΕ δείχνουν τον Ερχάν Αρικλί στην αντιπροσωπεία των επισήμων που υποδέχθηκε χθες λίγο μετά τις 15.00 τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ο κ. Γιλμάζ τον χαιρέτισε, όπως έκανε και με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, τον «αναπληρωτή πρωθυπουργό» και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Φικρί Ατάογλου.

Στα ΜΚΔ υπάρχουν σχόλια για το υπό ποιά ιδιότητα και γιατί ήταν εκεί ο κ. Αρικλί αφού η απομάκρυνσή του από το «υπουργείο μεταφορών» είχε ήδη δημοσιευθεί στην «επίσημη εφημερίδα» και ήταν σε ισχύ η απόφαση του κόμματός του για αποχώρηση από την «κυβέρνηση».

Εξάλλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Κερύνειας και απαντώντας σε ερώτηση για την πλειοψηφία της «κυβέρνησης» στη «βουλή» ο «πρόεδρος» του σώματος, Ζιγιά Όζτουρκλερ, είπε ότι «οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει χάσει την πλειοψηφία της». Σημείωσε ότι για να συγκληθεί η “ολομέλεια” της “βουλής” πρέπει να είναι παρόντες 26 «βουλευτές» (ΣΣ: τους οποίους έχει η «συγκυβέρνηση») και “για να ληφθούν αποφάσεις απαιτείται απλή πλειοψηφία”.

Για την αποχώρηση του κόμματος ΚΑ του Ερχάν Αρικλί από την «κυβέρνηση», ο κ. Όζτουρκλερ είπε ότι το πιο σωστό είναι να γίνουν δηλώσεις γι’ αυτό το θέμα από τον κ. Αρικλί και τον Ουνάλ Ουστέλ. «Πρέπει να μιλάμε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι από προχθές το βράδυ ούτε το ΚΕΕ, ούτε το «συγκυβερνών» ΔΚ έχουν προβεί σε σχόλιο για την αποχώρηση του ΚΑ από την «κυβέρνηση» και για το ποια θα είναι τα επόμενά τους βήματα.

ΚΥΠΕ