Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με θετική διάθεση και συγκεκριμένο πλάνο προσέρχεται στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις.

Μιλώντας κατά την προσέλευσή του στο πρώτο Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία θετικών προοπτικών.

«Οφείλω να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με «πολύ καλή θέληση», στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού.

Όπως σημείωσε, το σχέδιο αυτό είχε παρουσιαστεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έτυχε θερμής υποδοχής από τον ΟΗΕ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μετά τη συνάντηση θα τοποθετηθεί επί των αποτελεσμάτων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ύπαρξη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Ερωτηθείς για το πως σχολιάζει την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές του 2028, ανέφερε πως «γιατί να σχολιάσω εγώ την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού. Είναι δική της η απόφαση. Ήδη η Αννίτα Δημητρίου εξήγησε τους λόγους, άρα δεν έχω τίποτε άλλο να σχολιάσω».