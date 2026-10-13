Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους.

Παράλληλα, εξέφρασαν την προσδοκία τους για την επικείμενη επίσκεψη στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν επίσης να παραστούν από κοινού στο δικοινοτικό φεστιβάλ ειρήνης στην Πύλα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα φούτσαλ της Πύλας και έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα με φαγητό, ποτό, μουσική και διασκέδαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το θέμα με το φεστιβάλ βρισκόταν σε εκκρεμότητα από πριν τη Νέα Υόρκη. Ο ΠτΔ είχε ήδη απάντησε θετικά και ο κ. Έρχιουρμαν απάντησε σήμερα.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η κοινή συμμετοχή τους σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή για τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος μετά τη συνάντηση

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, από τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είχαμε μια καλή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις επί των τριών ενοτήτων, τη μεθοδολογία, την ουσία, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε από κοινού στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ στην Πύλα το προσεχές Σάββατο. Συμφωνήσαμε από κοινού να παρακαθήσουμε στις συναντήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως και στη συνάντηση του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Συμφωνήσαμε, επίσης, να βρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε τον διάλογο μας και προσβλέπουμε στην κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, έτσι ώστε από κοινού, και από τις ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά και από κοινού συνάντηση, να δούμε πώς προχωρούμε στον μεγάλο στόχο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν έλαβε απαντήσεις από τον κ. Έρχουρμαν για τις 19 νέες ιδέες που υπέβαλε ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε κάποιες έλαβα απαντήσεις αρνητικές, σε κάποιες έλαβα απαντήσεις θετικές, σε κάποια μου ζήτησε περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει, να εξετάσει τα θέματα και ούτω καθεξής». ¨

Σε ερώτηση αν υπήρξε κάποια πρόοδος στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα θέμα που είναι σε εκκρεμότητα. Θέλει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να δει κάποια περισσότερα δεδομένα σε σχέση με κάποιες καινούργιες προτάσεις που είχαμε υποβάλει μέσα στο πλαίσιο των 19 σημείων».

Κληθείς να πει αν οι συναντήσεις που θα γίνουν, όπως, για παράδειγμα, στο Φεστιβάλ στην Πύλα, έχουν αποκλειστικά και μόνο συμβολικό χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας ήταν κάτι που είχαν εισηγηθεί τα Ηνωμένα Έθνη από την πρώτη στιγμή που είχα αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου. Αποδεχτήκαμε, έγινε αποδεκτή πολύ πριν, είναι μια Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας που συζητά το μέλλον της χώρας μας, το μέλλον εντός της ΕΕ, τη θεωρούμε σημαντική.

Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά είναι μια από τις Επιτροπές, που έχουν φέρει μέχρι σήμερα τα περισσότερα αποτελέσματα. Υπάρχει και μια πρότασή μας μέσα στα 19 σημεία, που άπτεται της δράσης αυτής της Τεχνικής Επιτροπής.

Σε σχέση με το Φεστιβάλ αποδεχτήκαμε πρόσκληση, είχα αποδεχτεί την πρόσκληση από την πρώτη στιγμή, σήμερα με ενημέρωσε και ο κ. Έρχιουρμαν ότι θα παρευρεθεί».

Ερωτηθείς αν ο κ. Έρχιουρμαν έθεσε στη συνάντηση ξανά τα επτά ΜΟΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έθεσε, συζητήσαμε και για αυτά τα μέτρα. Είναι κάποια από αυτά τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και καιρό. Κάποια άλλα που δεν μπορούν να προχωρήσουν για συγκεκριμένους λόγους, κάποια που δεν είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εν πάση περιπτώσει, ο Γενικός Γραμματέας, όταν ήταν εδώ, ήταν πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με τις προτάσεις που είχε υποβάλει και γνωρίζει από πρώτο χέρι ποιες ήταν και οι αντιδράσεις και οι δικές μου και του κ. Έρχιουρμαν».

Ερωτηθείς για την ημερομηνία καθόδου στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κας Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε δώσει τις ημερομηνίες που θα είμαστε στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου, έτσι ώστε βάσει αυτών των ημερομηνιών να ενημερωθούμε τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα για το πότε θα επισκεφθεί την Κύπρο».

Ερωτηθείς σε ποιους τομείς αφορούν οι προτάσεις στις οποίες ήταν θετικός ο κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι προτάσεις αφορούν θέματα που άπτονται μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κάποια από αυτά σας τα ανακοίνωσα προηγουμένως, για κάποια άλλα συνεχίζεται η συζήτηση, για κάποια άλλα ήταν αρνητική η τοποθέτηση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έγινε συζήτηση για το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και του λιμανιού της πόλης και ερωτηθείς αν αυτό είναι κάτι το οποίο απέρριψε ο κ. Έρχιουρμαν ή το συζητά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι συζητήσεις, αυτός ο διάλογο. Να είστε σίγουροι όταν δω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πρέπει να ενημερώσω και τον κυπριακό λαό, γιατί πρωτίστως εκεί είμαι υπόλογος, θα το πράξω δημόσια. Στην παρούσα φάση επικεντρώνομαι στο να έχουμε θετικές εξελίξεις και όχι να κάνω δηλώσεις που μπορούν να εκληφθούν είτε ως υπέρμετρη αισιοδοξία, να δημιουργήσω φρούδες ελπίδες, ή να επιρρίψουν ευθύνες και να μιλήσω για αδιέξοδο.

Αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας. Πρώτα και πάνω από όλα απαιτείται σοβαρότητα. Αλλά, επαναλαμβάνω, όταν κρίνω στη βάση των συζητήσεων που Βρίσκονται σε εξέλιξη, ότι θα πρέπει να ενημερώσω τον κυπριακό λαό, να είστε σίγουροι ότι θα το πράξω».

Κληθείς να πει αν είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «θα δούμε, εξαρτάται, σας είπα θα βρεθούμε και την επόμενη εβδομάδα, έρχεται η προσωπική απεσταλμένη, θα είμαι στις Βρυξέλλες αύριο το βράδυ, έγινε μια συζήτηση στη Συνάντηση των εννέα μεσογειακών κρατών με την Πρόεδρο της Επιτροπής και υπάρχει και η διάσταση των ευρωτουρκικών. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και στη βάση αυτών των εξελίξεων θα ενημερώσω φυσικά τον κυπριακό λαό».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αυτό που δεν υπάρχει, ίσως, είναι η ευχέρεια του χρόνου, αφού πλησιάζει η λήξη της θητείας του νυν ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα η λήξη της θητείας του ΓΓ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο. Ήταν κάτι που συζητήσαμε και σήμερα, ξεκίνησε η συζήτηση από αυτό το θέμα. Την ίδια στιγμή υπάρχει και η διάσταση που ανέφερα και στη συνάντηση, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, που δεν πρέπει να ξεφεύγει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και την ίδια στιγμή ότι, όποιος και αν είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παίρνει εντολές από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σε αυτό είναι κάτι που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Έρχιουρμαν».

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι επί ημερών του κ. Γκουτέρες δεν θα γίνει διευρυμένη διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν καταλήξαμε, δεν υπάρχει τέτοιου είδους κατάληξη. Αντιθέτως, γίνονται προσπάθειες, για αυτό έρχεται και η κα Ολγκίν. Έχουμε την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς αν έχει αποδεχθεί να παραστεί σε μια πενταμερή διάσκεψη ο κ. Έρχιουρμαν ή αν εξακολουθεί να προβάλλει προσκόμματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το θέμα δεν είναι να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη συνάντηση. Το θέμα είναι να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη, στην οποία θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών και είναι προς αυτή την κατεύθυνση που εργαζόμαστε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση που υπέβαλα και συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη πρόταση που είναι εκεί, τη μοιράστηκα και με τον Γενικό Γραμματέα, συζητήθηκε και σήμερα, να δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες βδομάδες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Λιβύη διαμαρτύρεται για τις ενέργειες της Ελλάδος νοτίως της Κρήτης και ερωτηθείς αν εκτιμά πως κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει με κάποιον τρόπο το GSI, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω, όταν τοποθετούμαι ειδικότερα δημόσια, να γνωρίζω το θέμα και με απόλυτη ειλικρίνεια μόλις έχω ενημερωθεί από εσάς για αυτό το θέμα. Δεν το γνωρίζω. Θέλω να είμαι υπεύθυνος όταν μιλώ στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το λιβυκό μνημόνιο, η θέση της διεθνούς κοινότητας, η θέση των Ηνωμένων Εθνών, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη. Μιλάμε για ένα παράνομο μνημόνιο, το οποίο σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει την όποια νομική διάσταση ή δημιουργεί το όποιο δίκαιο». ¨

Ερωτηθείς αν θα παραστεί στην COP31 στην Τουρκία, μετά και την πρόσκληση που έλαβε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά και θα παραστώ. Η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα παρευρίσκεται σε αυτές τις διεθνείς Συνόδους. Χαίρομαι που με την καθοριστική συμβολή των εταίρων μας, σε συνέχεια των διπλωματικών μας ενεργειών, διπλωματικών και πολιτικών μας ενεργειών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχαμε αποτέλεσμα. Και αυτό χωρίς να πανηγυρίζουμε, χωρίς να διαφημίζουμε. Είναι μια εξέλιξη που στέλνει και μηνύματα και για το Κυπριακό».

Κληθείς να πει αν ανησυχεί μήπως υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προετοιμαζόμαστε για οποιαδήποτε εξέλιξη που, οφείλω να σας πω ότι, δεν την αποκλείω. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και αντιδράσεις από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΕ με 27 κράτη μέλη».