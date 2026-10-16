Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κατά την παρέμβασή της στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων, στη Ρώμη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την επίλυση του Κυπριακού και τονίζοντας ότι «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά».

Μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Ανανεώνοντας τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη: ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση σύγχρονων κρίσεων», η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο διάλογος και η συνεργασία αποτελούν τη μόνη απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις, επισημαίνοντας πως η ανανέωση της διεθνούς τάξης προϋποθέτει πολιτική βούληση.

Όπως σημείωσε, οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η διεθνής έννομη τάξη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ των οποίων η ισότητα των κρατών, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, το Διεθνές Δίκαιο και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δοκιμάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα κοινοβούλια, τόσο μέσω της νομοθετικής τους δράσης όσο και με την έμπρακτη υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της διεθνούς κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μικρά κράτη, όπως η Κύπρος, τονίζοντας ότι η ασφάλειά τους απαιτεί συλλογική δράση, συνεργασία και συνέπεια.

«Η θέση μας στο τραπέζι δεν μας προσφέρεται, αλλά κερδίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αξιοπιστία, η ενεργός συμμετοχή και η πολιτική βούληση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική παρουσία των μικρών κρατών στις διεθνείς εξελίξεις.

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι αναδείχθηκαν η σημασία της κοινής δράσης και ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ένωσης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απονομή δικαιοσύνης και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπενθύμισε ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυπριακή πλευρά παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, στόχος παραμένει η επίτευξη λύσης στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά, επαναλαμβάνοντας ότι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα κοινοβούλια δεν πρέπει να περιορίζονται στον ρόλο του απλού παρατηρητή απέναντι στις αλλαγές της διεθνούς πραγματικότητας, αλλά οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωσή της, λειτουργώντας ως αξιόπιστοι αρχιτέκτονες μιας ανανεωμένης διεθνούς τάξης.