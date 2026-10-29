Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έκκληση προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να παράσχουν πληροφορίες για τους αγνοουμένους και να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πιθανούς χώρους ταφής απευθύνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε γραπτή δήλωσή του για την Ημέρα Αγνοουμένων, ζητά πλήρη και χωρίς όρους πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου.

Ο Πρόεδρος χαρακτηρίζει το ζήτημα πρωτίστως ανθρωπιστικό και επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και στις οικογένειές τους. Αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες επιτάχυνσης των εκταφών και των ταυτοποιήσεων, καθώς και στην απόφαση για παροχή φροντίδας στους γονείς και συζύγους αγνοουμένων και πεσόντων χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Αυτούσια η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Η σημερινή Ημέρα Αγνοουμένων, αποτελεί ημέρα μνήμης και εθνικής ευθύνης. Μέρα τιμής για όλους όσοι εξακολουθούν να αγνοούνται ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974, καθώς και τους αγνοουμένους κατά τη διάρκεια της τουρκοανταρσίας την περίοδο1963–1964.

Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στις οικογένειές τους, οι οποίες εδώ και δεκαετίες βιώνουν την οδύνη της αβεβαιότητας και δικαιολογημένα αναμένουν απαντήσεις για τους αγαπημένους τους.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, το ζήτημα των Αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί μέχρι τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου Αγνοουμένου μας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζουμε ουσιαστικά το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, παρέχοντας κάθε θεσμική, τεχνική και οικονομική συνδρομή. Την ίδια στιγμή, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση μαρτυριών και αρχείων, για επιτάχυνση των εκταφών και των ταυτοποιήσεων και για ουσιαστική ενημέρωση των οικογενειών.

Σε διεθνές επίπεδο, θέτουμε το θέμα των Αγνοουμένων ως θέμα προτεραιότητας και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε κάθε επαφή με την τουρκοκυπριακή ηγεσία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Η θέση μας είναι σαφής και συγκεκριμένη: Πλήρης και χωρίς όρους πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού και κάθε άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράδοση όλων των πληροφοριών για χώρους ταφής, μετακινήσεις λειψάνων και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Διευκόλυνση ερευνών και εκταφών σε στρατιωτικές ζώνες και άλλες περιοχές, όπου σήμερα η πρόσβαση περιορίζεται, και ουσιαστική συνεργασία με τη ΔΕΑ και τους αρμόδιους διεθνείς Οργανισμούς.

Την ίδια στιγμή, η στήριξη προς τις οικογένειες των Αγνοουμένων παραμένει διαρκής υποχρέωσή μας. Ως Πολιτεία θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με ευαισθησία και συνέπεια τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με στοχευμένες πολιτικές και με συνεχή διάλογο με τις οργανώσεις τους. Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λήφθηκε και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παροχή φροντίδας στους γονείς και συζύγους Αγνοουμένων και Πεσόντων χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Με αφορμή και τη σημερινή ευκαιρία, καλώ για άλλη μια φορά την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να ανταποκριθούν ουσιαστικά στο θέμα της παροχής πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του τουρκικού στρατού και την πρόσβαση στους πιθανούς χώρους ταφής.

Σήμερα ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τη λήθη και δεν θα αποδεχθούμε την αδράνεια. Η αλήθεια για κάθε Αγνοούμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση δικαιοσύνης, συμφιλίωσης και μιας βιώσιμης ειρήνης στον τόπο μας. Μέχρι να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για όλους, η προσπάθειά μας θα συνεχίζεται αμείωτη. Το χρωστούμε στα παιδιά και τους εν ζωή γονείς και συγγενείς των αγνοουμένων. Το οφείλουμε, όμως, πάνω απ’ όλα στους γονείς, τις μανάδες και τους πατεράδες που έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της απουσίας των παιδιών τους.