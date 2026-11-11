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Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Hesham Badawy και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, θα πραγματοποιήσουν σήμερα τη 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, την οποία φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία.

Στη συνάντηση θα παρίστανται επίσης, από κυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κάρουλλας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νίκος Γεωργίου και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού Πανίκος Λεωνίδου.

Από αιγυπτιακής πλευράς, θα παρίστανται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Hassan Shoukry, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος, πρώην Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών ΠόρωνTarek El Molla και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Αιγύπτου-Κύπρου Tarek Radwan.

Από τη Βουλή των Ελλήνων, θα παρίστανται επίσης οι Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Ελευθέριος Κτιστάκης και Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.

Την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης θα κηρύξει η Πρόεδρος της Βουλής και θα ακολουθήσουν εισαγωγικές ομιλίες από τους κ. Badawy και Κακλαμάνη.

Τις τρεις ενότητες της Συνάντησης θα απασχολήσουν ο ρόλος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και της συνεργασίας στην οικοδόμηση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, ο ρόλος της ενέργειας ως κινητήριας δύναμης της περιφερειακής συνεργασίας και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς και η σημασία ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, με τους νέους στο επίκεντρο.

Στη Συνάντηση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ως ομιλητές, στις τρεις ενότητες εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, καθώς και εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων.

Με την ολοκλήρωση της Συνάντησης θα υιοθετηθεί Κοινή Δήλωση των τριών Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των τριών Προέδρων στα ΜΜΕ.

ΚΥΠΕ