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Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση του Νίκου Χριστοδουλίδη για διεξαγωγή φιλικών ποδοσφαιρικών αγωνών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πρόκειται για την 18η από το πακέτο των 19 προτάσεων που είχε υποβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρχιουρμαν υποστηρίζει πως η πρόταση είχε κατατεθεί πρώτη φορά από τον ίδιο. «Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελούσε μέρος της δέσμης των 10 μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαμε υποβάλει ήδη κατά την πρώτη μας συνάντηση», είπε. Ακολούθως, σημείωσε ότι δεν έχει σημασία ποιος την υπέβαλε πρώτος.

«Είμαι έτοιμος να αποδεχθώ την πρόταση του κ. Χριστοδουλίδη και θα του το γνωστοποιήσω στην πρώτη μας συνάντηση», είπε. Πρόσθεσε πως «η λήψη μιας τέτοιας απόφασης από εμάς, ως δύο ηγέτες, θα συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος».