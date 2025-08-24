Το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε σήμερα ο βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, δηλώνοντας ότι «μετά από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, μού κοινοποιήθηκε η απόφαση του Κόμματος ότι δεν μου επιτρέπεται να διεκδικήσω οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία γιατί, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, είμαι συνεργαζόμενος προερχόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών και εκλέγηκα Βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021».

Ωστόσο, ο κ. Αποστόλου διαβεβαίωσε πως παραμένει στην πρώτη γραμμή, εκφράζοντας μάλιστα την θέση ότι «θα τα καταφέρουμε στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές». Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παραπολιτικό δημοσίευμα των προηγούμενων ημερών ανέφερε πως ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ συζητούν με τον Βουλευτή Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου, για ενδεχόμενη ένταξή του στο ψηφοδέλτιό τους.

Η στήλη προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρίστου Ορφανίδη, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε με έντονο ύφος: «μετά από έντεχνο δημοσίευμα ιστοσελίδας που πλάθει σενάρια για να παρουσιάσει ότι υπάρχει δήθεν συζήτηση για συμπερίληψη υφιστάμενου βουλευτή που προέρχεται από άλλο κομματικό σχηματισμό και συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λάρνακα, δηλώνω ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε, εκτός και αν το δημοσίευμα θέλει να καλλιεργήσει τέτοιο ενδεχόμενο που εξ αρχής δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο».