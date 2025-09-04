Μια ανθρώπινη στιγμή, μακριά από τις αίθουσες συσκέψεων και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, έζησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης το Σαββατοκύριακο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στο πλευρό της ανιψιάς του Κατερίνας, κρατώντας τον ρόλο του πατέρα που έλειπε. Συγκινητική η εικόνα του να τη συνοδεύει στην εκκλησία, τιμώντας τη μνήμη του αδελφού του Σάββα που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή το 2015. Στο πλευρό του και η σύζυγός του Φιλίππα Καρσερά, δίνοντας στο οικογενειακό αυτό γεγονός τη θαλπωρή και το ζεστό χρώμα μιας στιγμής που υπενθυμίζει πως και οι Πρόεδροι, τελικά, κουβαλούν ιστορίες απλές, αλλά γεμάτες συναίσθημα.

Π.Χ.