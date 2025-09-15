Την απουσία της διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) από τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης άσκηση κριτικής, επέκρινε η βουλευτής και πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αφορμή της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη καταγγελία που έλαβε η κ. Χαραλαμπίδου από πολίτη, η οποία δέχθηκε απειλές από πρώην μέλος της ΚΥΠ, εξαιτίας δημόσιας κριτικής που ασκούσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Με την έναρξη της συζήτησης η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε: «Υπενθυμίζω πως δημοσιογράφος του ΡΙΚ έκανε αναφορά κατά τη διάρκεια εκπομπής σε λογαριασμούς που τον στοχοποιούσαν. Έμεινα έκπληκτη για το θάρρος του. Ήθελα να είναι εδώ ο πρόεδρος του ΡΙΚ και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ».

