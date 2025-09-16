Απίστευτο κι όμως… κυπριακό! Εδώ και τέσσερις ημέρες ένα αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Νικηταρά στην Έγκωμη, προκαλώντας σοβαρότατο πρόβλημα στην ορατότητα των διερχόμενων οδηγών. Η παρουσία του αυτοκινήτου στο συγκεκριμένο σημείο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού περιορίζει το οπτικό πεδίο σε μια κομβική διασταύρωση.

Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής το όχημα έχει ήδη καταγγελθεί από τον Δήμο για παράνομη στάθμευση και στο ταμπλό του αυτοκινήτου είναι εμφανώς τοποθετημένο και το σχετικό εξώδικο πρόστιμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για μετακίνηση του αυτοκινήτου.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία και η δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι η οδηγός του οχήματος έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματός της και έχει ειδοποιηθεί ρυμουλκό για να το μετακινήσει. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό.

Το απίστευτο αυτό περιστατικό, ενδεικτικό της αδιαφορίας των αρμοδίων υπηρεσιών, εγείρει μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί, παρά την επιβολή προστίμου από τον Δήμο, το όχημα παραμένει στο σημείο; Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση στην απομάκρυνση του οχήματος και γιατί το ρυμουλκό δεν έχει επέμβει μετά από τόσες ημέρες; Υπάρχει η αναγκαία συνεργασία μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας, ώστε να επιλύονται άμεσα περιστατικά που άπτονται της οδικής ασφάλειας; Τι μήνυμα στέλνει αλήθεια στους πολίτες η παρατεταμένη αδράνεια των Αρχών; Αν η ίδια κατάσταση παρουσιαζόταν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το όχημα δεν θα είχε απομακρυνθεί από την πρώτη στιγμή;

Ας μας απαντήσει κάποιος αρμόδιος…

Π.Χ.