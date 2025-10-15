Στο όνομα… Άμλετ ακούει το γουρούνι που θεάθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10), να κόβει βόλτες στην Αλυκή Λάρνακας, την ώρα που τα βλέμματα όλα ήταν στραμμένα στη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων που παγιδεύτηκαν μέσα στον υγροβιότοπο από την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο Άμλετ εγκαταλείφθηκε στο Παττίχειο και την Αλυκή το περασμένο καλοκαίρι και, εκ τότε, οι κάτοικοι της περιοχής τον ταΐζουν.

«Είναι το pet όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάτοικος της περιοχής.