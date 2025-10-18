Δεν βρίσκει χρόνο να απαντήσει στους πολίτες που ενδιαφέρονται να μπουν στο ψηφοδέλτιό του «Σήκου πάνω» ο Χριστόφορος Τορναρίτης, καθώς φαίνεται πως πολλοί είναι εκείνοι που ονειρεύονται να γίνουν βουλευτές του.

Αυτά προκύπτουν από μια συνοπτική ανάρτηση του ίδιου του Χριστόφορου Τορναρίτη, ο οποίος μιλά για 245 emails από ενδιαφερόμενους.

Είχε προηγηθεί άλλη ανάρτηση από το κ. Τορναρίτη στα social media, μέσω της οποία απευθύνονται στον κόσμο εξαγγέλλοντας πως αναζητά άτομα τα οποία θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος «Σήκου πάνω» ενόψει Βουλευτικών Εκλογών.

Η ανάρτησή του:

Έλαβα 245 email που ενδιαφέρονται για τη θέση του Υποψήφιου Βουλευτή με το Σήκου πάνω. Λυπάμαι αν δεν απάντησα ακόμη. Πάρτε υπομονή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση.