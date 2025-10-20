Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες η 14η Γιορτή του Παλουζέ στα γραφικά Σπήλια, σε μια διοργάνωση που πλέον έχει γίνει θεσμός από τον Σύνδεσμο Απόδημων και Φίλων Σπήλιων-Κουρδάλων.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην κυπριακή παράδοση και γεύση, προσέφερε δωρεάν ζεστό παλουζέ, παραδοσιακούς χορούς και τοπικά προϊόντα, προσελκύοντας ντόπιους και επισκέπτες από όλη την Κύπρο.

Την παράσταση όμως, όπως φάνηκε, έκλεψε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος, με περίσσιο ενθουσιασμό, δοκίμασε παλουζέ κατευθείαν από το χαρτζί, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία και τιμώντας με αυθεντικότητα την παράδοση του τόπου. Η εικόνα του βουλευτή με το κουτάλι στο χέρι, μπροστά από τον αχνιστό παλουζέ, έγινε σίγουρα η πιο χαρακτηριστική στιγμή της μέρας.

Το φεστιβάλ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η παράδοση δεν είναι απλώς παρελθόν είναι ζωντανή, εξελισσόμενη και ικανή να γεφυρώσει γενιές και ρόλους, ακόμη κι εκείνον του πολιτικού. Η αμεσότητα, η αυθεντικότητα και το χαμόγελο περισσεύαν σε μια γιορτή που, εκτός από γεύση, πρόσφερε και ελπίδα για διατήρηση των κυπριακών εθίμων.