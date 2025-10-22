Με μια ιδιαίτερη αναφορά έκλεισε την τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, αναφορικά με το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών που συζητείται στην επιτροπή Παιδείας.

Όπως είπε, “αν τελικά προχωρήσουμε με ένα μη συμφωνηθέν πλαίσιο για την αξιολόγηση, τότε η Βουλή θα βάλει τις τροπολογίες της και θα σχηματιστούν πλειοψηφίες. Κι όπως ξέρετε, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που χορεύουν βαρύ ζεϊμπέκικο και άμα τους πιάσουν τηλέφωνο, χορεύουν σαν μπαλαρίνες Τσαϊκόφσκι…”, λέγοντας πως έχουν θέσεις και τις υποστηρίζουν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε πως δεν θεωρεί πως έχει συνάδελφο του “μπαλαρίνα” στην αίθουσα για να συμπληρώσει ο Αλέκος Τρυφωνίδης πως “εγώ χορεύω ζεϊμπέκικο και μέσα και έξω από την αίθουσα”!

ΛΙΑ