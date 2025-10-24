Παρηγοριά σε όσους παραπονούνται ότι ο Δήμος Λευκωσίας εκδίδει αβέρτα εξώδικα αποτελεί το ακόλουθο περιστατικό, το οποίο ωστόσο, δεν επηρεάζει το γεγονός ότι οι καταγγελθέντες πολίτες δεν θα γλιτώσουν τα εξώδικα που τους εκδόθηκαν, δικαίως ή αδίκως.

Τροχονόμοι του Δήμου Λευκωσίας, εξέδωσαν εξώδικα σε οχήματα του Δημαρχείου (Λευκωσίας). Οι υπάλληλοι του Δήμου που τα οδηγούσαν, προφανώς εκτίμησαν πως είναι απίθανο έως αδύνατο να καταγγελθούν (στην Κύπρο ζούμε) και καβάλησαν με τα οχήματα σε πεζοδρόμια.

Μετά την καταγγελία ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος, με τη σειρά του, ενημέρωσε τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Τροχονόμων, πως ο Δήμος δεν πρόκειται να βγάλει χρήματα από τα ταμεία του για να πληρώσει τα εξώδικα. Οπόταν; Θα τους τη χαρίσουμε; Όχι, τα εξώδικα θα πληρωθούν, αλλά από τους υπαλλήλους, οι οποίοι στάθμευσαν παράνομα.

«Ισχύει αυτό Δήμαρχε», ρωτήσαμε τον κ. Προύντζο; Ναι ισχύει, απαντά για να προσθέσει: Δεν είναι νοητό να καταγγέλλουμε όσους παρανομούν σταθμεύοντας σε χώρους που απαγορεύεται, κι εμείς να έχουμε ασυλία.

