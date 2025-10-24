Τις αποφάσεις της Βουλής για τον εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα προσόντα, τα οποία προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει πλέον ο εκάστοτε Γενικός Ελεγκτής, εξήρε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μέσω ανάρτησής του.

Ο κ. Μιχαηλίδης επισημαίνει πως ορθώς οι βουλευτές απέρριψαν την «πατέντα» του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σύσταση Ελεγκτικού Συμβουλίου εντός της Υπηρεσίας. Επιπλέον, απαντά στον βουλευτή Γιώργο Λουκαΐδη πως ακόμη και με τα σημερινά νέα κριτήρια, πληροί τα προσόντα της θέση του Γενικού Ελεγκτή.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Χθες η Βουλή πολύ σωστά ψήφισε τροποποίηση του Συντάγματος με την οποία καθόρισε 8ετή θητεία και προσόντα για τον Γενικό Ελεγκτή και τον Βοηθό του. Επίσης πολύ σωστά η Βουλή διασφάλισε την οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, θέμα για το οποίο έδωσε μάχες η Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη, τις οποίες συνέχισα και εγώ με την ίδια ένταση στα 10 χρόνια της θητείας μου. Η Βουλή δεν ψήφισε τη σύσταση Ελεγκτικού Συμβουλίου, που είναι μια πατέντα επινόησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Μάριου Χαρτσιώτη, εντελώς λανθασμένη και που συγκρούεται με τις αρχές ανεξαρτησίας του Μεξικό (που αποτελούν μέρος του Κεκτημένου).

Σήμερα στο Τρίτο του ΡΙΚ, ο αγαπητός Γιώργος Λουκαΐδης είπε, προφανώς εκ παραδρομής, ότι με τα προσόντα που προβλέπονται πλέον στο Σύνταγμα, δεν θα μπορούσα να διοριστώ Γενικός Ελεγκτής. Τα νέα προσόντα είναι η αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση ή πείρα στον οικονομικό, λογιστικό, ελεγκτικό ή άλλο αντίστοιχο τομέα. Έχω πτυχίο BSc οικονομικών (πέραν του BSc, MSc και PhD στην πολιτική μηχανική) και επιπρόσθετα όταν διορίστηκα είχα 16 χρόνια πείρα ως εσωτερικός ελεγκτής. Συνεπώς, προφανώς και θα μπορούσα να διοριστώ.