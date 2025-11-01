Κριτική για τη στάση της Κυβέρνησης μπροστά στο αδιέξοδο που εκτυλίσσεται εδώ και μήνες για την ΑΤΑ, εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδεικνύοντας πως το κράτος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Επανέλαβε, δε, τις θέσεις που προτείνει ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί η εν λόγω πολιτική.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει:

«Έχω εκφράσει αναλυτικά τη θέση μου για την ΑΤΑ με εκτενές άρθρο μου πριν από μερικές εβδομάδες.

Δυστυχώς, παρακολουθούμε εδώ και μήνες τις ατέρμονες μέχρι σήμερα συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν το ζητούμενο είναι πράγματι η αναπλήρωση του εισοδήματος λόγω της διάβρωσης από τον πληθωρισμό, χωρίς την μετακύλιση του κόστους από τους επιχειρηματίες στον καταναλωτή, τότε θα το ξαναπώ: γιατί δεν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το εργαλείο της φοροελάφρυνσης; Είτε προς του εργαζόμενους (με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα μετά τους φόρους), είτε προς τους εργοδότες (δεν επιβαρύνονται με έξτρα κόστος).

Η εξάσκηση αποτελεσματικής πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε απλή λογική και πραγματισμό, που οδηγούν σε καθαρές λύσεις.

ΥΓ. Λίγο-πολύ, λέχθηκε από τον ΠτΔ προσφάτως, μα ξέρετε, το θέμα αφορά εργοδότες και εργαζόμενους και εμείς ως Κυβέρνηση μεσολαβούμε για να βρεθεί λύση… Φοβάμαι όμως ότι διαφεύγει της Κυβέρνησης ότι είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης σ αυτό το τόπο και ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων παίρνουν ΑΤΑ είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο…»