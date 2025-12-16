Πλήρης υποτροφία διδάκτρων από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο εξασφάλισε η Κύπρια νεαρή ταλαντούχα πιανίστα Άννα Αβραμίδου.

Η Άννα επέστρεψε απόψε στο Δημοτικό Θέατρο της πρωτεύουσας για ένα ρεσιτάλ- μουσικό ταξίδι από τον κλασικισμό στον ιμπρεσιονισμό, με το πάθος και τη δεξιοτεχνία που τη χαρακτηρίζουν.

Για την Άννα Αβρααμίδου

Γεννημένη το 2008 στην Κύπρο, η Άννα ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Musica Mundana υπό την καθοδήγηση της Μαριόλας Χαριτίδου. Έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, γεμάτη διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και Φεστιβάλ από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Από τα 14 της φοιτά στο Purcell School for Young Musicians με την Τέσα Νίκολσον.

Έχει κερδίσει το Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Franz Liszt (Βαϊμάρη), κέρδισε στον Cooper Competition 2025 στην Αμερική και διακρίθηκε με το Βραβείο Young Critic στον Clara Haskil. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Επίσης, στα 17 της συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, Commandaria Orchestra, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Λεμεσού, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Ορχήστρα του Κλίβελαντ.