Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στην Εμπορική Σχολή Μίτση Λεμύθου την Πέμπτη, μετά τη στάση εργασίας που έχει εξαγγελθεί από την ΟΕΛΜΕΚ.

Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 07:30 μέχρι τις 09:00. Μετά από σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο αποφάσισε ότι οι μαθητές δεν θα μεταβούν στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μαθήματα που είναι προγραμματισμένα μετά το τέλος της στάσης εργασίας, από τις 09:00 μέχρι τις 1:35, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams, με τους μαθητές να παραμένουν στο σπίτι τους.

Η απόφαση λήφθηκε με στόχο τη συνέχιση των μαθημάτων, παρά τις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.