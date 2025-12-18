Η συζήτηση γύρω από τα έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ αναζωπυρώθηκε σήμερα μετά από τη βίαιη επίθεση εναντίον της οικίας του. Όπως έγραψε νωρίτερα το philenews, άγνωστοι έριξαν κροτίδες στο εξωτερικό μέρος του σπιτιού του, στο οποίο βρισκόταν μέσα ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Οι αντιδράσεις για αυτή τη νέα εξέλιξη είναι έντονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ειδικότερα, η σελίδα στο Facebook που δημοσίευσε πρώτη το κολάζ που στη συνέχεια αναπαρήγαγε και ο Ευθύμιος Δίπλαρος προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων εναντίον του καλλιτέχνη, κάνει λόγο για προβοκάτσια εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Ζητά μάλιστα με σαφώς ειρωνικό ύφος να ξεκινήσει έρανος για αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι του εικαστικού. Υπενθυμίζεται ότι στην πορεία διαφάνηκε ότι το κολάζ δεν ήταν έργο του Γιώργου Γαβριήλ, αλλά σκόρπιοι πίνακες που συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, με συγκεκριμένο τρόπο.

Δείτε την ανάρτηση: