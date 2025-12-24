Το λεγόμενο κίνημα antifa zone cy, βανδάλισε την πινακίδα του υποψήφιου Βουλευτή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και Επίτροπο πολιτισμού του κόμματος, Χριστόφορου Χριστοφόρου, σύμφωνα με ανάρτηση τους στα ΜΚΔ

Όπως αναφέρουν, ο κ. Χριστοφόρου πέρσι μάζευε υπογραφές για να «καθαρίσει» την Λακατάμια από πολιτικούς πρόσφυγες. Το κίνημα, αποδίδει στον κ. Χριστοφόρου ότι υποστηρίζει «ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έχουν το δικαίωμα να περπατούν ελεύθερα με μαντίλα στις γειτονιές επειδή χαλούν την εικόνα της περιοχής».

Δείτε την ανάρτηση τους

«Παρά γείτον ρατσιστή, καλύτερα να φκει το μάτι σου

Better to lose your eye than have a racist neighbour (adapted idiom)

Πέρσι ο Χριστόφορος Χριστοφόρου (ο αστυνομικός που το Βουράτε Γειτόνοι) εμάζευκε υπογραφές για να «καθαρίσει» την Λακατάμια που πολιτικούς πρόσφυγες. Υποστηρίζει ότι οι πρόσφυγες τζαι οι μετανάστες εν έχουν το δικαίωμα να περπατούν ελεύθερα με μαντίλα στις γειτονιές επειδή χαλούν την εικόνα της περιοχής. Αφού λοιπόν αποφάσισε να βάλει για βουλευτής, η απάντηση μας εν μια: ούτε Λακατάμια ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά!»

Σε ανάρτηση προέβη και ο κ. Χριστοφόρου αναφέροντας ότι «δόθηκε εντολή και τα καλά παιδιά την εκτέλεσαν». Δείτε την ανάρτηση του:

«ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ . Δόθηκε εντολή και τα καλά παιδιά την εκτέλεσαν. Το «ρατσιστής» που κολλά; Θα ήθελα να ήξερα. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας και μάλλον σας φοβίζει η καθαρότητα και η ειλικρίνεια . Μάθετε να αγαπάτε. Εκεί θα μείνει το πανό για να σας θαυμάζουν. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι το έκαναν. Τους ευχαριστώ.

Μόνο μη διανοηθείτε να πειράξετε την οικογένεια μου.

Καλή Χρονιά να έχετε.»