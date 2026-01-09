Καταιγιστικές είναι οι τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων μετά τη δημοσίευση του νέου βίντεο που προκαλεί σωρεία ερωτημάτων που περιμένουν απαντήσεις από την Κυβέρνηση και το Προεδρικό. Οι πρώτες τοποθετήσεις από το Λόφο δεν άφησαν ικανοποιημένη την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Σε νέα της ανάρτηση, η βουλεύτρια γράφει:

«Ούτε υβριδικός πόλεμος , ούτε τουρκικός δάχτυλος , ούτε ρωσικός δάχτυλος. ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ. Αν δεν τα έκαναν , λόγω διαφθοράς , αν δεν έδιναν τα εργαλεία δεν θα είχαν τίποτα για να καταγράψουν. Είναι η διαφθορά τους που φταίει. Και απλά τους έκαναν τσακωτούς . Τι μας πουλάτε ;και η ΚΥΠ ας ψάχνει αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας , οι ανακριτές της αστυνομίας για ξέπλυμα με προεδρικό χρώμα ποτέ θα κινηθούν κατα τον λόφο. Όσο για τον κ. Λακκοτρυπη που έτρεξε στο ΤΑΕ αντί το ΤΑΕ σε αυτόν ας μας πει το σενάριο και τι στο καλο του παραποίησαν. 30 χρόνια τηλεόραση ξέρουμε καλά τι αλλάζει και τι όχι. Άς μας πει σε τι απαντούσε , το ίδιο και ο άλλος στο προεδρικό, το χρήμα σε φακέλους, κυρώσεις που όντως δεν επιβλήθηκαν, και ένα ταμείο της πρώτης Κυρίας που όλοι ξέραμε τι γινόταν . Και ο Γενικός Λογιστής στο παιχνίδι;»