Το πολυσυζητημένο θέμα του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής μαθητών στα σχολεία επανήλθε σήμερα στο πλαίσιο συζήτησης στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμελητές και το ωρομίσθιο προσωπικό στα σχολεία.

Η εκπρόσωπος της συντεχνίας Ισότητα, αναφερόμενη στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ωρομίσθιο προσωπικό στα δημοτικά σχολεία (οι γραμματείς που καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο φόρτο εργασίας) εστίασε και στα όσα έχουν προστεθεί από το σύστημα eΔΕΑ, λέγοντας πως ειδικά «αυτή την περίοδο στα δημοτικά σχολεία εκτυλίσσεται αρχαία τραγωδία».

Τόνισε ότι ακόμα και στις διακοπές των Χριστουγέννων, γραμματειακό προσωπικό μαζί με διευθυντές ήταν σε σχολεία για να επικοινωνούν με γονείς μαθητών που έπρεπε να ανοίξουν ηλεκτρονικό προφίλ αλλά και να διευθετήσουν σωρεία άλλων ζητημάτων που προκύπτουν από το σύστημα και τις οδηγίες που στέλνει το Υπουργείο.

ΛΙΑ