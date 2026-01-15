Είχε κέφια ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου καταθέτοντας δύο προτάσεις νόμου για περιορισμό της ανεξέλεγκτης αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς τρίτων χωρών. Αρχικά ευχήθηκε να επικρατήσει ειρήνη στον κόσμο ο οποίος, όπως παρατήρησε, αλλάζει συνεχώς.

Με την ευκαιρία της παρουσίας (για πρώτη φορά) του νέου βουλευτή της ΔΗΠΑ Γιώργου Πενηνταέξ, ανέφερε: Όλα αλλάζουν στον κόσμο εκτός από τον συνάδελφο Γιώργο Πενηνταέξ ο οποίος έμεινε 56 και δεν έγινε, ας πούμε, 57 ή 58.

Ακολούθως έκανε αναφορά στον βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Χατζηγιάννη, ο οποίος λαμβάνοντας τον λόγο χαιρέτησε τον «σύντροφο» (όπως τον αποκάλεσε) Στέφανο Στεφάνου.

Στην πορεία σχολιάζοντας αναφορά προσκεκλημένου σε «Πράσινη Γραμμή», ο γγ του ΑΚΕΛ υπέδειξε, ότι είναι λάθος η χρήση του όρου προσθέτοντας πως η ορθή αναφορά είναι «Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός». Δεν έχουμε πρόβλημα με το πράσινο, άλλωστε, είμαστε και περιβαλλοντιστές και με την Ομόνοια, είπε.

Ο ίδιος ο κ. Πεννταέξ, σχολιάζοντας τις προτάσεις Στεφάνου τις χαιρέτησε και πρόσθεσε ότι αργήσαμε να λάβουμε μέτρα. «Εμένα περιμένατε να ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά», διερωτήθηκε αστειευόμενος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού παίζοντας και με τον αριθμό των βουλευτών οι οποίοι μειώθηκαν σε 55 (από 56 που ήταν μετά την υπουργοποίηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα, αλλά και με το όνομα του κ. Πενηνταέξ, παρατήρησε: «Περιμέναμε να γίνουμε Πενηνταέξ (56) για να προχωρήσουμε».

ΒΒ