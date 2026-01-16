Ουρά δημιουργήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού, όπου από τις 10:00 προσφέρεται το βιβλίο συλλυπητηρίων του πρώην Προέδρου, Γιώργου Βασιλείου.

Αρχηγοί κομμάτων, αξιωματούχοι και πρώην συνεργάτες του κ. Βασιλείου, θέλησαν να γράψουν για τον χαρακτήρα και το έργο του, ως έναν ύστατο φόρο τιμής για τον άνθρωπο και πολιτικό.

Μετά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους υπουργούς, ακολούθησαν ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Οι αρχηγοί των κομμάτων. Πρώην υπουργοί της Διακυβέρνησης Βασιλείου και όχι μόνο. Βουλευτές και πρέσβεις. Ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρωνίτων, πρυτάνεις και άλλοι.

ΨΥΛ