90 κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν σε διάστημα τριών μηνών από τη λειτουργία του συστήματος που εντοπίζει την παρουσία τους.

Αυτό ανέφερε η αναπληρώτρια διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Μαρία Σιαλή, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην παρουσία και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Κώστας Φυτιρής διευκρίνισε ότι το σύστημα για εντοπισμό των κινητών τηλεφώνων λειτουργεί, ωστόσο αυτό της απενεργοποίησης του σήματος εκκρεμεί. Δεσμεύτηκε όμως ότι το θέμα θα διευθετηθεί τους επόμενους δύο μήνες.

Στην Επιτροπή συζητείται το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και η διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των κρατουμένων.