Ένα απρόοπτο γεγονός εξελίχθηκε στο Στρασβούργο την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν στο Ευρωκοινοβούλιο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κύπρου κατά τη διάρκεια της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με το πέρας της ομιλίας ενός ευρωβουλευτή, επικράτησε αναστάτωση στην αίθουσα αφού κάποιος εκ των παρευρισκομένων, επίσης ευρωβουλευτής, τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσωπο αυτό έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος, χτύπησε το πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Να κάνουμε ένα μικρό διαλειμματάκι για ένα λεπτό γιατί κάποιος συνάδελφος ασθένησε ξαφνικά», ανέφερε η μεταφράστρια στην απευθείας μετάδοση.

Δείτε το βίντεο: