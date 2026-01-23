Αιφνιδιαστικό έλεγχο στο Στρατόπεδο Μ.Καϊλη και στο Φυλάκιο ΜΠΑΡΣΑΚ πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Υπηρεσίας στο «Χ», στόχος του ελέγχου ήταν η σίτιση των οπλιτών.

Συγκεκριμένα, o έλεγχος αφορούσε την ποσότητα και ποιότητα φαγητού, τις διαδικασίες παραλαβής, διανομής και σερβιρίσματος, θερμοκρασίας και γεύσης φαγητού.

Όπως αναφέρεται, υπήρξε συνεργασία του Διοικητή και όλων των αξιωματικών κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει σχετική Ειδική Έκθεση.