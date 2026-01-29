Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) ορίστηκε ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης, στο πλαίσιο των χθεσινών εργασιών του Πρώτου Μέρους της Συνόδου 2026 της ΚΣΣΕ, κατά τη διαδικασία ανασύστασης των Επιτροπών και Υποεπιτροπών της ΚΣΣΕ για το 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, μεταξύ των όρων εντολής της συγκεκριμένης Υποεπιτροπής περιλαμβάνεται η συνεργασία της ΚΣΣΕ με άλλα διεθνή κοινοβουλευτικά σώματα και διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Λουκαΐδης, υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην ΚΣΣΕ είχε σύντομη συνάντηση με την νέα Πρόεδρο της Συνέλευσης, κ. Petra Bayr, την οποία συνεχάρη για την εκλογή της, αναφέρεται τέλος.